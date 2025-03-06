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Либо 3,5% и проблемы с деньгами, либо США отзывают гарантии безопасности: нелёгкий выбор Макрона

© BBC 6 марта, 2025 08:07

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон пообещал увеличить расходы на оборону страны, однако финансирование этих планов будет непростым, учитывая растущий дефицит бюджета. Об этом пишет агентство Reuters, которое ссылается на анализ рейтингового агентства Scope.

Сейчас оборонный бюджет Франции не превышает 2% ВВП. Президент Макрон в интервью газете Le Figaro заявил, что европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП с учетом того, что США могут отозвать свои гарантии европейской безопасности.

Франция только в прошлом месяце смогла принять бюджет на 2025 год — дискуссии на эту тему ранее привели к вотуму недоверия правительству и к отставке кабинета министров. По подсчетам Reuters, для выполнения поставленной цели Франции необходимо найти дополнительные 30 млрд евро в год. Большинство политических партий в целом поддерживает увеличение оборонных расходов, однако постоянно прогрессирующий дефицит бюджета и общий курс на сокращение расходов, возможно, заставит урезать другие статьи бюджета страны.

Французские СМИ предполагают, что вопросы европейской безопасности и план поддержки Украины станут главными темами обращения Макрона к нации, запланированного на вечер сегодняшнего дня. Макрон написал, что выступит перед соотечественниками «в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами».

 

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