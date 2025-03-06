Либо 3,5% и проблемы с деньгами, либо США отзывают гарантии безопасности: нелёгкий выбор Макрона

Сейчас оборонный бюджет Франции не превышает 2% ВВП. Президент Макрон в интервью газете Le Figaro заявил, что европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП с учетом того, что США могут отозвать свои гарантии европейской безопасности.

Франция только в прошлом месяце смогла принять бюджет на 2025 год — дискуссии на эту тему ранее привели к вотуму недоверия правительству и к отставке кабинета министров. По подсчетам Reuters, для выполнения поставленной цели Франции необходимо найти дополнительные 30 млрд евро в год. Большинство политических партий в целом поддерживает увеличение оборонных расходов, однако постоянно прогрессирующий дефицит бюджета и общий курс на сокращение расходов, возможно, заставит урезать другие статьи бюджета страны.

Французские СМИ предполагают, что вопросы европейской безопасности и план поддержки Украины станут главными темами обращения Макрона к нации, запланированного на вечер сегодняшнего дня. Макрон написал, что выступит перед соотечественниками «в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами».