Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.