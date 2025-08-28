Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Небо будет временами затянуто облаками, но существенных осадков не обещают. Ветер — слабый.
В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».
Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.
В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.
Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.
По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге.
