Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Августа Завтра: Auguste, Guste
Доступность

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Редакция PRESS 28 августа, 2025 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо будет временами затянуто облаками, но существенных осадков не обещают. Ветер — слабый.

В Риге день пройдёт без дождя, с переменной облачностью. Максимальная температура достигнет +20…+22 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:00 28.08.2025
Расходы баскетбольного союза вызвали скандал
Bitnews.lv 15 минут назад
До 90% озимой пшеницы в Латвии — на корм для скота
Bitnews.lv 1 час назад
Рига: фермеры побоку
Sfera.lv 1 час назад
Прогноз: это предчувствие ближайшей войны
Sfera.lv 2 часа назад
Завтрак со «Сферой»: не просто дыня
Sfera.lv 2 часа назад
Балтия: сколько будет Rail Baltica
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: меняют страну из-за цен на таблетки
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: до Каунаса на одном крыле
Sfera.lv 19 часов назад

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Читать
Загрузка

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Читать

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Читать

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Мир 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Читать

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Читать

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Читать