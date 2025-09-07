Лето ещё не прощается с нами: погода на следующей неделе

Понедельник будет преимущественно солнечным, однако местами в западных районах небо время от времени будут закрывать облака, кое-где пройдёт кратковременный дождь. Будет преобладать слабый ветер, поэтому в ночь на понедельник и ранним утром местами образуется туман, видимость может ухудшиться. Ночь будет тёплой - от +13 до +18 градусов, прохладно лишь местами на востоке страны. Днём - от +22 до +27 градусов.

Во вторник ожидается примерно такая же погода: переменная облачность без осадков, слабый восточный ветер, ночью и утром в отдельных районах - туман. Температура воздуха ночью - от +12 до +16 градусов, днём - от +21 до +26 градусов.

В среду облачность усилится, днём местами ожидается дождь. Есть вероятность грозы и сильных ливней в западных районах. Ветер - восточный, от слабого до умеренного. Ночью - от +10 до +15 градусов, днём - от +21 до +26 градусов.

Во второй половине недели дождевые облака ожидаются уже на более обширной территории, в четверг усилится ветер. Температура воздуха до конца недели примерно такая же: ночью минимум +12 градусов, днём во многих местах - более +20 градусов. Только в конце недели местами станет прохладнее примерно на градус.