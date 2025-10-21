«Летающий Кремль»: разработка маршрута для Путина в Будапешт

Соединенные Штаты и европейские страны запретили российским самолетам залетать в свое воздушное пространство, поэтому Путину потребуется специальное разрешение для пересечения границ стран ЕС.

Соединенные Штаты предоставили ему такое разрешение еще в августе, когда Путин прибыл на встречу в Анкоридж, Аляска.

Венгрия окружена другими странами ЕС, поэтому неясно, какой путь выберет российский лидер. «Сейчас, конечно, пока неясно», — прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Но президенты хотят провести такую ​​встречу».

Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, ЕС заморозил российские активы и запретил российским самолетам использовать воздушное пространство ЕС. Венгрия также поддержала эти меры.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей в Россию. Венгрия, государство-член МУС, публично заявила, что не будет исполнять ордер и выйдет из МУС, поэтому стране не грозят никакие санкции.

Аналогичным образом, в 2024 году Путин посетил Монголию, государство-член МУС, но Улан-Батор, столица Монголии, заявил тогда, что не намерен арестовывать Путина, поскольку страна зависит от российских энергоресурсов.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в понедельник, что «единственное место для Путина в Европе — Гаагский трибунал», а верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала потенциальный визит Путина в Будапешт «второстепенным», хотя и подчеркнула, что «У Америки есть огромная сила, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее сесть за стол переговоров, и если она ею воспользуется, то, конечно, будет хорошо, если Россия прекратит войну».

Министр иностранных дел Болгарии Георгий Георгиев заявил в понедельник, что самолету российского президента Владимира Путина может быть выдано разрешение на пролет над Болгарией по пути в Венгрию, где у Путина запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

«Если предпринимаются усилия по достижению мира, если условием являются встречи, то было бы весьма логично, чтобы такого рода встречи поощрялись всеми возможными способами», — цитирует министра государственное радио.

Георгиев сделал эти заявления во время встречи министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Люксембурге.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил решимость принять участие во встрече в Будапеште в случае приглашения — Путин пока избегает прямой встречи с украинским лидером.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Путин и близкий союзник Орбан обсудили в пятницу в телефонном разговоре возможную встречу на высшем уровне, добавив: «Мы, конечно, обеспечим, чтобы Путин смог приехать в Венгрию, провести успешные переговоры и вернуться домой».

Для Путина проще всего добраться до Венгрии — долететь коммерческим рейсом из Москвы в Белград, поскольку эти рейсы всё ещё выполняются, а оттуда доехать на поезде до Будапешта. Однако международные рейсы Путин совершает на модифицированном самолёте Ил-96, также известном как «Летающий Кремль», оснащённом четырьмя двигателями и целым рядом систем безопасности, поэтому кремлёвский лидер, вероятно, запросит у ЕС разрешение на пролёт над воздушным пространством стран-членов.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила в пятницу, что «государства-члены могут делать исключения в отношении направления поездок, но это остается на усмотрение самих стран», а Путин подвергся заморозке активов, но не запрету на поездки.

НАТО также заявило, что этот вопрос является национальной прерогативой.

Путин, вероятно, предпочтёт перелететь через Чёрное море, а затем через Румынию в Венгрию или через Болгарию и Сербию. Болгария и Румыния укрепляют свою обороноспособность, а Румыния планирует разместить у себя крупнейшую базу союзников.

Другой возможный маршрут — пролёт над Беларусью, Польшей и Словакией, но сомнительно, что Варшава даст на него добро. Другой возможный маршрут — через Чёрное море, вдоль побережья Греции и через Черногорию — гораздо длиннее.

Представитель Бухареста заявил, что выдача разрешений российскому президентскому самолету пока является лишь предположением, поскольку «Румыния не получала запроса на пролеты от Российской Федерации».

Кремль утверждает, что идея встречи в Будапеште была выдвинута Трампом в ходе разговора, и Путин её сразу же поддержал. Сам Орбан утверждает, что подготовка к саммиту идёт «полным ходом», а Трамп, говоря о венгерском премьер-министре, заявил: «Это лидер, который нам нравится. Он нравится Путину, он нравится мне».

Предполагается, что Орбан также воспользуется такой встречей во внутриполитических целях — перед выборами в следующем году.

Орбан уже некоторое время критиковал Зеленского и ЕС, а теперь он утверждает, что ЕС не будет никоим образом участвовать в переговорах, поскольку он «поддерживает войну» и поэтому «логично, что он не должен участвовать в этом мирном процессе».

Путин не посещал Европу с 2021 года, когда он встречался с тогдашним президентом США Джо Байденом в Женеве. Швейцария разрешила делегациям российских официальных лиц въезжать в страну в 2024 и 2025 годах для участия в международных форумах.