Прерванная утром в воскресенье работа сайтов госучреждений восстановлена; хакеры ни при чем (ДОПОЛНЕНО)

Среди них - домашние страницы Минземледелия, Минэкономики, Минобрнауки, Минклимэнергетики, Минблага, а также других министерств и ведомств, например, Службы поддержки села.

Перестали работать также сайты Госполиции, Центрального статистического управления и других госучреждений.

Некоторые сайты стало невозможно открыть полностью - при попытке зайти на них стало появляться сообщение null, перестали открываться разделы на сайтах, заметны также визуальные дефекты.

Как сообщили агентству LETA в Госканцелярии, работа сайтов восстановлена. Перебои возникли в результате плановых улучшений системы, никаких кибератак, как утверждается, не было. Ответственные службы сообщают, что перебоев больше не ожидается.

Это подтвердили также представители Государственного агентства цифрового развития и руководитель организации по устранению инцидентов в области ИТ-безопасности Cert.lv Байба Кашкина.