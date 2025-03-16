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Прерванная утром в воскресенье работа сайтов госучреждений восстановлена; хакеры ни при чем (ДОПОЛНЕНО)

© LETA 16 марта, 2025 10:14

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По наблюдениям агентства LETA, в воскресенье утром прекратил работу ряд сайтов госучреждений, некоторые сайты функционировали частично.

Среди них - домашние страницы Минземледелия, Минэкономики, Минобрнауки, Минклимэнергетики, Минблага, а также других министерств и ведомств, например, Службы поддержки села.

Перестали работать также сайты Госполиции, Центрального статистического управления и других госучреждений.

Некоторые сайты стало невозможно открыть полностью - при попытке зайти на них стало появляться сообщение null, перестали открываться разделы на сайтах, заметны также визуальные дефекты.

Как сообщили агентству LETA в Госканцелярии, работа сайтов восстановлена. Перебои возникли в результате плановых улучшений системы, никаких кибератак, как утверждается, не было. Ответственные службы сообщают, что перебоев больше не ожидается.

Это подтвердили также представители Государственного агентства цифрового развития и руководитель организации по устранению инцидентов в области ИТ-безопасности Cert.lv Байба Кашкина.

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