Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

По её словам, чаще всего болезнь в Латвии протекает в лёгкой форме, однако профилактика играет решающую роль.

«Легионеллы плохо переносят воду с температурой ниже 20 и выше 50 градусов», — объяснила специалист.

Бактерии чаще всего развиваются в душевых шлангах, кондиционерах, водяных фильтрах и кранах, распространяясь через мельчайшие капли воды. Поэтому после долгого отсутствия дома врач рекомендует спустить воду в течение пяти минут — как горячую, так и холодную. Это позволяет избавиться от возможных скоплений микробов.

Если этого не сделать, заразиться можно очень легко — просто открыв душ: бактерии попадают в воздух и затем в дыхательные пути, вызывая воспаление лёгких (пневмонию).

Розентале отмечает, что при лёгком течении болезни выздоровление обычно наступает через 3–4 дня, однако бывают тяжёлые случаи, когда лечение затягивается на несколько месяцев, а иногда инфекция может привести даже к летальному исходу.