Le Monde: Россия вербует молодых африканок для сборки дронов-камикадзе

Согласно публикации, речь идёт прежде всего о промышленных объектах в Татарстане, в так называемой Особой экономической зоне «Алабуга». Именно здесь, по данным Le Monde, налажено серийное производство беспилотников иранского образца Шахед-136. В условиях нехватки рабочей силы из-за мобилизации, санкций и общего оттока трудоспособного населения, российские власти и руководители промышленных кластеров расширили кампанию по привлечению иностранцев.

Молодым женщинам, главным образом из стран Западной и Центральной Африки, предлагают якобы «высокооплачиваемую работу» в логистике, гостиничном обслуживании или на технических курсах. Вербовка ведётся через социальные сети, телеграм-каналы, посредников на месте и неформальные диаспоры, обещающие стабильный доход и легальный статус в России.

Однако уже по прибытии выясняется, что никакого обучения не будет. Главной задачей становится участие в конвейерной сборке ударных беспилотников. В публикации указывается, что женщинам не предоставляют переведённые трудовые договоры, условия труда скрыты или искажены, а работа проходит под постоянным контролем. Некоторые из привлечённых женщин рассказали о сменах длиной до 12–15 часов и о небезопасной работе с компонентами, содержащими химические вещества.

Le Monde отмечает, что сама зона «Алабуга» ранее позиционировалась как центр промышленного сотрудничества с Китаем и Ближним Востоком, однако в условиях войны фактически перешла на военные рельсы. Помимо ударных дронов, там также производится комплектующее оборудование двойного назначения.

Французская газета подчёркивает, что использование дешёвой иностранной рабочей силы в оборонном секторе РФ становится системным решением — при этом речь идёт о людях, мало защищённых юридически и не имеющих возможности отстаивать свои права.