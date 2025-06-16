Есть ли приём против дрона? Главными трендами авиасалона Ле Бурже стали беспилотники и системы борьбы с ними

Таким трендом без сомнения уже много лет являются беспилотники. Они оказались настолько эффективными, что на войне в Украине в районе линии фронта они стали казаться чуть ли не чудо-оружием, против которого нет эффективного противодействия.

Поэтому, в полном соответствии с историческим «противостоянием щита и меча» — ударных и защитных систем — во многих странах мира военные компании стали искать способы противодействия дронам.

Лазер против БПЛА

Тактические дроны разных классов стали одной из самых серьёзных опасностей на войне в Украине.

В первую очередь, это небольшие беспилотники с управлением от первого лица — так называемые FPV-дроны.Они буквально парализуют ближний тыл и российской, и украинской армии.

Пока что действенного метода борьбы с ними на фронте не появилось — системы радиоэлектронной борьбы можно обойти, если запускать дроны с управлением по оптоволоконному шнуру, защитные экраны все равно имеют небольшие щели, куда дрон может влететь, а выстрелы из дробовика не всегда попадают в цель.

Один из перспективных способов борьбы с ними — лазерная установка. В Израиле уже несколько лет существует лазерная система «Железный купол», которая была создана компанией Rafael для перехвата малоразмерных, в первую очередь, баллистических целей — ракет, снарядов, выстрелов из миномета.

На авиасалоне Ле Бурже Rafael представил более легкую версию этого лазера, которая может перехватывать малые тактические дроны. Она монтируется на автомобиле и способна уничтожать, как утверждают создатели, до 10 целей одновременно на удалении в несколько километров.

Одним из достоинств израильской системы, как утверждают ее создатели, стало то, что себестоимость одного выстрела крайне мала. Это важно, поскольку дешевизна и простота ударных дронов как раз и делает их особенно опасными — их можно применять массово, не тратя на это особо много средств.

Услышать и сбить

Германский концерн Diehl на своем стенде представил противодронный комплекс другого типа. Он состоит из системы Guardion, разрабатываемой для противодействия самым разным беспилотникам. Но изначально, судя по информации на веб-сайте, ее все-таки создавали для защиты гражданских объектов от проникновения единичных дронов — например, для охраны аэропортов.

Эта система способна обнаруживать дроны с помощью самых разных датчиков, включая даже акустический. А перехватывать БПЛА она могла «нелетальными» способами — различные типы РЭБ и метательные сети. Теперь на стенде Diehl она включена в одну систему со стрелковой турелью. Кроме того, вместе с ней представлен микродрон-перехватчик Cicada.

Влияние войны

Война в Украине стала переломным моментом в применении беспилотников. Хотя они и проявили себя в Нагорном Карабахе, Сирии, а до этого в меньших масштабах еще в Ираке в 2000-х годах, но только в ходе полномасштабного российского вторжения они стали играть ключевую роль в боях.

Но поскольку тактические дроны — все-таки довольно новое оружие, то какие-то особенности его применения проявились только в последние пару лет. Этот опыт уже очень сильно влияет на мировых производителей, он заметен и на Ле Бурже.

Те аппараты, которые применяются в Украине, можно узнать по небольшому украинскому флагу на самом аппарате или где-то на стенде, либо даже прямому упоминанию Украины в названии беспилотника.

Например, на выставке представлены французские малоразмерные разведывательные квадрокоптеры Parrot Anafi UKR, которые стоят на вооружении литовской армии и которые прошли испытания в Украине. Их особенность в применении машинного зрения и оптическом анализе поверхности земли, который помогает им ориентироваться. Правда, дроны не являются полностью автономными и нуждаются в управлении по радио.

Другой пример — французская фирма Delair, которая производит беспилотные системы. На ее стенде есть украинский флаг, который указывает на то, что такие дроны применялись в реальной войне.

«Верный ведомый»

Одно из главных направлений развития беспилотных систем — концепция «верный ведомый».Обычно это беспилотный самолет, построенный с применением технологий стелс, который сопровождает в бою обычный пилотируемый истребитель.

Он берет на себя часть функций боевого самолета — например, при помощи бортового радара контролирует обстановку, анализирует информацию, может нести дополнительное оружие для ударов по земле, системы радиоэлектронной борьбы или охранять своего ведущего.

На авиасалоне в британском Фарнборо в 2024 году свои разработки представили Airbus и Dahl. В США работы над таким аппаратом проводятся в рамках программы по созданию истребителя следующего поколения — для него планируется создать «боевой аппарат взаимодействия» (Collaborative Combat Aircraft).

На Ле Бурже были представлены два конкурсанта — YFQ-44 Fury Anduril и аппарат YFQ-42A General Atomics Aeronautical Systems. Об их характеристиках пока мало что известно, но оба они будут представлять собой довольно гибкие системы, которые можно будет «собирать» для выполнения тех или иных миссий.

Еще более интересный проект «верного ведомого» представила южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries, которая разрабатывает не только беспилотник сопровождения, но также аппараты меньшего размера, которые будут сопровождать и его, и ведущий истребитель.

Конфигурация такой боевой группы будет меняться в зависимости от задания.

Все эти системы отражают общее направление в боевой авиации будущего — она постепенно движется в своей эволюции к полному отказу от пилотов.

Дрон для авианосца

Авиасалон Ле Бурже в 2025 году стал первым для нового крупного производителя беспилотных систем — LBA Systems.

Это совместное предприятие турецкой фирмы Baykar, знаменитой своими дронами Bayraktar, а также итальянской Leonardo — одного из крупнейших в Европе производителей авиатехники.

Это первый крупный авиасалон для новой европейской компании, которая потенциально может стать заметным участником перспективного рынка беспилотников.

В 2025 году совместная компания представила на авиасалоне новый Bayraktar TB3 со складными крыльями, который будет базироваться на турецком универсальном десантном корабле «Анадолу».

Эти дроны уже совершили в 2024 году пробные полеты с палубы корабля.

Вторым беспилотником, представленным под новым брендом, стал также ранее известный дрон-бомбардировщик Akinci.