Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа

Интерес к изучению латышского языка растёт, но преподавателей не хватает. К такому выводу пришли в Латвийском университете и решили создать новую программу.

«Да, потребность сейчас очень велика, потому что с ростом так называемого предложения, спроса, необходимы и такие учителя. И поскольку взрослым в настоящее время нужно изучать латышский язык, чтобы интегрироваться в рынок труда и общество Латвии, эта программа готовит учителей, которые смогут преподавать язык самой разной аудитории — беженцам, приезжим, постоянным жителям», — рассказала директор программы Агнесе Малере.

Программа бесплатная. Студентам также будет доступна стипендия до 280 евро. И приём заявок начнётся уже в январе 2026 года.

«Подать заявку могут те, у кого уже есть высшее образование первого уровня или степень бакалавра. Предыдущее образование определяет, сколько времени студенты будут учиться в этой программе: это может быть либо один год, либо полтора года. Если у человека ранее было образование в области балтийской филологии или он освоил курсы не менее чем на 18 кредитных пунктов, связанные с филологией, тогда обучение длится один год. А полуторагодичное обучение — для студентов, которые получили предыдущее высшее образование и успешно сдали вступительный экзамен по латышскому языку», — пояснила Агнесе Малере.

Чем учитель, который закончит эту программу отличается от обычного учителя латышского языка?

«Если учителя латышского языка обычно готовятся для работы в школах, где они преподают латышский язык детям, то эта программа готовит учителей, которые будут преподавать латышский язык взрослым. Это уже другая аудитория, другие потребности в обучении, возможно, другие методы и приёмы. Второе важное отличие — здесь акцент ставится на методику преподавания латышского языка как иностранного», — отметила Агнесе Малере.

В этом году планируется набрать до 35 студентов. А к 2028 году Латвийский университет рассчитывает подготовить около 80 новых преподавателей.