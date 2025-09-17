Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа

© Lsm.lv 17 сентября, 2025 09:06

Важно 0 комментариев

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Интерес к изучению латышского языка растёт, но преподавателей не хватает. К такому выводу пришли в Латвийском университете и решили создать новую программу.

«Да, потребность сейчас очень велика, потому что с ростом так называемого предложения, спроса, необходимы и такие учителя. И поскольку взрослым в настоящее время нужно изучать латышский язык, чтобы интегрироваться в рынок труда и общество Латвии, эта программа готовит учителей, которые смогут преподавать язык самой разной аудитории — беженцам, приезжим, постоянным жителям», — рассказала директор программы Агнесе Малере.

Программа бесплатная. Студентам также будет доступна стипендия до 280 евро. И приём заявок начнётся уже в январе 2026 года.

«Подать заявку могут те, у кого уже есть высшее образование первого уровня или степень бакалавра. Предыдущее образование определяет, сколько времени студенты будут учиться в этой программе: это может быть либо один год, либо полтора года. Если у человека ранее было образование в области балтийской филологии или он освоил курсы не менее чем на 18 кредитных пунктов, связанные с филологией, тогда обучение длится один год. А полуторагодичное обучение — для студентов, которые получили предыдущее высшее образование и успешно сдали вступительный экзамен по латышскому языку», — пояснила Агнесе Малере.

Чем учитель, который закончит эту программу отличается от обычного учителя латышского языка?

«Если учителя латышского языка обычно готовятся для работы в школах, где они преподают латышский язык детям, то эта программа готовит учителей, которые будут преподавать латышский язык взрослым. Это уже другая аудитория, другие потребности в обучении, возможно, другие методы и приёмы. Второе важное отличие — здесь акцент ставится на методику преподавания латышского языка как иностранного», — отметила Агнесе Малере.

В этом году планируется набрать до 35 студентов. А к 2028 году Латвийский университет рассчитывает подготовить около 80 новых преподавателей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 17.09.2025
NEPLP ограничил доступ к ещё 12 сайтам с российской пропагандой
Bitnews.lv 3 минуты назад
Заключённым запретили видеоигры с общением
Bitnews.lv 38 минут назад
Латвия: налог на дрова не поддержим
Sfera.lv 1 час назад
Литва: будут досрочные выборы?
Sfera.lv 1 час назад
Украина: официально посол
Sfera.lv 1 час назад
ЕС: пакет отложен
Sfera.lv 1 час назад
ООН: а давайте всё зареформируем?
Sfera.lv 2 часа назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
Bitnews.lv 15 часов назад

Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Выбор редакции 09:03

Выбор редакции 0 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 08:54

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

Новости Латвии 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Выбор редакции 08:29

Выбор редакции 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Важно 08:28

Важно 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать