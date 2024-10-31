Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

"Мы уехали в Англию по банальной причине. В Латвии больше нельзя было зарабатывать музыкой. Мне нужно было помочь родителям и другим близким. Я решил бросить все и в один момент переехать", говорит певица Мирта Крупенина.

Вскоре к ней присоединился и ее муж. Оба начали с того, что сортировали письма на почте. В итоге хорошо заработав, они помогали родителям платить за квартиру, сын смог закончить университет.

На данный момент Крупениным больше не нужно беспокоиться о выживании, поэтому они могут активно посвятить себя своей страсти – созданию музыки.

Мирта и ее муж мечтают вернуться в Латвию.

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