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Латышские музыканты переехали в Англию, чтобы заработать на жизнь (ВИДЕО)

Neatkarīgā Rīta Avīze 31 октября, 2024 13:14

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Спустя долгое время одна из самых известных акустических блюзовых групп Латвии "Mirta&Hot Acoustic" вновь выступила на фестивале "Bildes". Ее солистка уже более десяти лет живет в Бристоле со своим мужем-гитаристом, о чем сообщает tautaruna со ссылкой на издание "Привата Дзиве".

"Мы уехали в Англию по банальной причине. В Латвии больше нельзя было зарабатывать музыкой. Мне нужно было помочь родителям и другим близким. Я решил бросить все и в один момент переехать", говорит певица Мирта Крупенина.

Вскоре к ней присоединился и ее муж. Оба начали с того, что сортировали письма на почте. В итоге хорошо заработав, они помогали родителям платить за квартиру, сын смог закончить университет.

На данный момент Крупениным больше не нужно беспокоиться о выживании, поэтому они могут активно посвятить себя своей страсти – созданию музыки.

Мирта и ее муж мечтают вернуться в Латвию.

ФОТО имиджевое

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