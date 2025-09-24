Поскольку я ознакомился со статистикой по иммиграции на сайте PMLP и написал об этом две статьи, мне стало интересно, что иностранцы думают об этом «наплыве мигрантов».

Для контекста: в двух статьях я пришел к выводу, что за последнее десятилетие количество индийцев в Латвии с временными видами на жительство увеличилось более чем в 13 раз, или на 5260 человек. Поскольку значительный приток индийских мигрантов в Латвию произошел именно в последние 3 года, я прогнозирую, что с 2027 года значительно увеличится число индийцев, которые будут подавать заявления на постоянный вид на жительство, поскольку они проживут в Латвии уже 5 лет, необходимых для получения разрешения.

Далее приведены переведенные с английского языка основные комментарии иностранцев о ситуации в Риге. (Мы приводим не все, поскольку в оригинале некоторые из них носят расистский характер, имеется также призыв к насилию. - press).

1. Комментатор (Сингапур) - иронизирует: и«Добро пожаловать в клуб». Далее сингапурец рассказывает, что проблема иммиграции индийцев существует и в Сингапуре. Они приезжают по рабочим визам. Поскольку порты не автоматизированы, нужны уборщики, нужны люди, которые чистят туалеты, нужны строители, которые обслуживают дороги и строят новые здания – Сингапур принял миллион индийцев и продолжает принимать еще. Некоторые из индийских иммигрантов продолжают продлевать визы и со временем становятся гражданами.

Когда сингапурцу задали вопрос, что они делают для решения проблемы миграции, ответ был весьма пессимистичным: «Ничего. Сингапурцы привыкли быть под каблуком».

2. Комментатор (Бразилия) – бразилец считает, что индийцы, скорее всего, используют Латвию как мост к другой европейской стране. Версия этого иностранца выглядит правдоподобной, поскольку, получив вид на жительство, иностранец может путешествовать по Шенгенской зоне. Индиец может официально зарегистрироваться в Латвии, а затем отправиться в Швецию или Германию и долгое время работать нелегально.

3. Комментатор (Хорватия) – хорват смеется, что в Латвии проживает всего миллион латышей, и скоро индийцев будет больше, чем местных мужчин в возрасте 20-25 лет.

4. Комментатор (Португалия) – комментатор упоминает недавние изменения в визовой политике США, которые означают, что тысячам индийцев будет фактически невозможно попасть в США. Логично, что индийцы отправляются к следующей цели, куда их пускают: в Прибалтику.

5. Комментатор (Франция): «Добро пожаловать в Европейский Союз. Это как СССР, только с бесконечной массой мигрантов, которые пришли, чтобы заместить вас».

6. Комментатор (США) – это судьба каждой нации XXI века. Индия переполнена 1,5 миллиардами жителей, и все они хотят покинуть свою страну и отправиться туда, где сопротивление наименьшее. Будут ли латыши существовать к концу века, будет зависеть от того, насколько решительно люди будут сопротивляться иммиграции.

7. Комментатор (Норвегия). «Они [индийцы] будут стимулировать ВВП Латвии, а латыши будут испытывать полное блаженство», — иронизирует норвежец.

8. Комментатор (Литва) – иронизирует, что присутствие индийцев должно автоматически активировать 5-ю статью НАТО.

9. Комментатор (Великобритания) – сердито заявляет, что Латвия – это проблема латышей. Нужно что-то делать сейчас, иначе Латвия превратится в свалку третьего мира, как Великобритания. Для контекста: в Лондоне 2/3 жителей – иммигранты.

10. Комментатор (Канада) – канадец заявляет, что латвийцы слишком ленивы, чтобы самим покупать еду, поэтому платят курьерам из Индии. То есть латвийцы сами виноваты в том, что дают работу иммигрантам из-за своей лени.

11. Комментатор (Латвия) – пишет: «Я перестал заказывать еду, когда доставщиками стали индийцы. Я отказываюсь обеспечивать этих иммигрантов доходом. Все люди вокруг меня – настоящая проблема. Они жалуются на иммигрантов, но заказывают кебабы за 10 евро, которые готовят и доставляют индийцы. Домовладельцы сдают квартиры индийцам, потому что знают, что с индийцев можно выжать больше денег. Латыши предают других латышей из-за жадности и лени».

12. Комментатор (Армения) – говорит, что правительства завозят в страны индийцев как дешевую рабочую силу. Это происходит везде, даже в Армении.

13. Комментатор (Таиланд): «Это так называемая скрытая колонизация. Индия наполняет демократическую страну с огромным количеством иммигрантов, которые всегда будут голосовать в пользу своей расы, чтобы получить преимущество в стране. В какой-то момент нация становится такой же страной, как Индия».

14. Комментатор (Венгрия) - «Вы сами этого хотели», считает венгр. Латвийское общество само выбрало своих политических представителей, которые допускают эту иммиграцию и демографическую политику, поэтому сами несет за все ответственность.

15. Комментатор (Турция): «Да, это очень пугающе. 1% населения Индии может полностью уничтожить демографию европейских наций за пару десятилетий».

16. Комментатор (Италия) – рассказывает, что довольно часто работает в Риге. Город полон индийцев, особенно в районе «Origo» (торгового центра). Латыши настолько зациклились на проблемах с русскими, что не возражают против того, что латышей заменяют индийцы.

17. Комментатор (Чехия) – смеется: «Не сопротивляйтесь. Ваша расистская белокожая культура обогащается разнообразием».

18. Комментатор (Марокко): «Латвия получает дозу западных ценностей. Через два года темнокожие будут в большинстве».

19. Комментатор (Франция) – напоминает, что Индия могла бы отправить по два миллиона индийцев в каждую страну мира и при этом сохранить более миллиарда жителей.

Комментаторы также обсуждают, почему почти все эти мигранты – молодые мужчины. Вероятная версия — чаще делаются аборты, если родители узнают, что ждут девочку. В результате в Индии значительно больше мужчин, чем женщин, поэтому индийцы уезжают за границу в поисках лучшей жизни и отношений.

В заключение следует напомнить, что эти комментарии взяты с веб-сайта, где каждый может оставлять анонимные комментарии, в том числе указывать свою страну по желанию. Эта статья служит только для изучения дискурса об иммиграции. Слова комментаторов не следует воспринимать буквально, например, Латвия не станет «коричневой» ни через 2, ни через 5 лет. Кажущаяся анонимность позволила этим людям высказать свое истинное мнение, не опасаясь, что они будут наказаны за свои взгляды».