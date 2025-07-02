Латвию накроет жара: до +29 и палящее солнце

Жарче всего будет вдали от моря, будет ли побит температурный рекорд года, установленный 18 апреля в Скривери (+28,4°), узнаем уже к вечеру.

В Риге погода будет солнечной весь день, почти безветренно. Воздух прогреется до +27, но на пляжах залива будет чуть свежее благодаря лёгкому морскому бризу.

Причина зноя — область высокого давления, атмосферное давление держится на уровне 1014–1018 гПа.

Из-за жары и высокого уровня ультрафиолета врачи советуют избегать длительного пребывания на солнце в середине дня. И не забудьте воду и головной убор!