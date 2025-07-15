Латвия закрыла въезд для россиян с «простыми» паспортами: кого впускают?

Россия выдаёт как паспорта с биометрическими данными, так и документы без биометрических данных. Латвия подчёркивает, что выдаваемые Россией паспорта без биометрических данных не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и представляют различные риски безопасности. Паспорта без биометрических данных не содержат электронных носителей информации, поэтому невозможно сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными на чипе, и такие паспорта легко подделать.

Со вступлением решения в силу Латвия прекратит выдачу виз по паспортам, не содержащим биометрические данные, а также прекратит принимать заявления на вид на жительство от граждан России, у которых нет паспорта с биометрическими данными.

С сегодняшнего дня граждане России, имеющие действующую шенгенскую краткосрочную визу и не имеющие паспорта с биометрическими данными, больше не смогут въезжать в Латвию. Однако те, кто въехал в Латвию до 15 июля, смогут продолжать находиться в стране и выезжать из неё в течение срока действия своей шенгенской визы.

В то же время после вступления решения в силу граждане России, имеющие ранее выданные Латвией долгосрочные визы и виды на жительство, смогут продолжать находиться в Латвии, въезжая в нее или выезжая из нее, и им будет предоставлен шестимесячный переходный период до 15 января 2026 года, в течение которого они заменят свой непризнанный проездной документ на паспорт с биометрическими данными.