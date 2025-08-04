Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Латвия заблокировала еще 10 сайтов с российской пропагандой (1)

© Deutsche Welle 4 августа, 2025 17:48

Новости Латвии 1 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии заблокировал доступ к еще сайтам, распространяющим российскую пропаганду. Контент этих ресурсов противоречит интересам национальной безопасности Латвии, поскольку он оправдывает войну РФ против Украины и прославляет российскую оккупацию чужих территорий, тем самым оказывая информационную поддержку российских властей, сообщило в понедельник, 4 августа, Latvijas Radio.

Заблокированные сайты пытаются просмотреть от 40 до 68 тысяч человек в месяц

В интервью радиостанции член NEPLP Иева Калдерауска напомнила, что Латвия ограничивает доступ к сайтам с российской пропагандой с 2022 года, при этом заблокировано уже 413 порталов. С начала текущего года такие решения приняты в отношении 88 интернет-страниц.

"Информация на этих сайтах бывает разная. В основном это статьи - текстовые материалы, которые якобы объясняют происходящее, но на деле оправдывают войну. Есть и сайты, где размещают призывы вербоваться в армию и ехать воевать в Украину", - пояснила Калдерауска. Решения о блокировках принимаются после консультации с правоохранительными органами.

По оценкам NEPLP, при отсутствии блокировок пропагандистский контент просматривали бы ежемесячно от 40 до 68 тысяч человек. На заблокированные сайты пытаются зайти до полумиллиона раз в месяц.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 11 реакций
Комментарии (1) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 11 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать