Заблокированные сайты пытаются просмотреть от 40 до 68 тысяч человек в месяц

В интервью радиостанции член NEPLP Иева Калдерауска напомнила, что Латвия ограничивает доступ к сайтам с российской пропагандой с 2022 года, при этом заблокировано уже 413 порталов. С начала текущего года такие решения приняты в отношении 88 интернет-страниц.

"Информация на этих сайтах бывает разная. В основном это статьи - текстовые материалы, которые якобы объясняют происходящее, но на деле оправдывают войну. Есть и сайты, где размещают призывы вербоваться в армию и ехать воевать в Украину", - пояснила Калдерауска. Решения о блокировках принимаются после консультации с правоохранительными органами.

По оценкам NEPLP, при отсутствии блокировок пропагандистский контент просматривали бы ежемесячно от 40 до 68 тысяч человек. На заблокированные сайты пытаются зайти до полумиллиона раз в месяц.