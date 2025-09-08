Латвия введет санкции против связанных с российской агрессией людей и предприятий

На портале правовых актов опубликована информация о подготовленном МИД проекте правил Кабинета министров, предусматривающих введение национальных санкций Латвии в отношении субъектов, связанных с российской военной агрессией против Украины. Поскольку информация имеет ограниченный доступ, аннотация к проекту правил недоступна.

В МИД пояснили, что такое право Кабмина - ввести национальный санкционный режим - следует из закона о международных и национальных санкциях, согласно которому Кабмин может издать правила о применении национальных санкций по собственной инициативе, а также на основании предложения министра иностранных дел или Совета национальной безопасности.

Правила не должны противоречить международным обязательствам Латвии и должны служить достижению какой-либо из целей: добиться мира или предотвратить международные преступления или нарушения прав человека за пределами территории Латвии, предотвратить вред внешнеполитическим интересам или национальной безопасности Латвии, бороться с международным терроризмом или изготовлением, хранением, перемещением, применением или распространением оружия массового уничтожения.

МИД отмечает, что правила Кабмина нужны для создания инструмента, которым в сложившейся геополитической ситуации можно было бы реагировать на вызванные российской агрессией угрозы национальной безопасности Латвии. В МИД отметили, что проект правил внесен на рассмотрение правительства и планируется, что Кабмин рассмотрит его в ближайшее время.

Как сообщалось, в июне парламент Литвы проголосовал за поправки, позволяющие правительству Литвы установить национальные экономические санкции против России и Беларуси.

Закон предусматривает уполномочить правительство Литвы применять два вида санкций: замораживание активов и отраслевые ограничения. В обоих случаях списки лиц и компаний, к которым будут применяться санкции, составит правительство.

Когда поправки вступят в силу, правительство Литвы сможет ограничить экспорт товаров, технологий, услуг и программного обеспечения, которые могут быть использованы вооруженными силами России или Беларуси или которые способны укрепить оборонный, военный или промышленный потенциал этих стран.