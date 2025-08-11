Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Латвия в числе лучших стран мира для жизни на пенсии. Как это вышло? (6)

Редакция PRESS 11 августа, 2025 17:02

Выбор редакции 6 комментариев

Американская страховая компания Everly Life включила Латвию в десятку лучших стран мира для выхода на пенсию. В исследовании оценивались 137 государств по шести критериям: стоимость жизни, качество здравоохранения, уровень безопасности, чистота воздуха, доля пожилых жителей и доступность виз для пенсионеров. Каждой стране присвоили баллы от 0 до 100 и рассчитали средний рейтинг.

Латвия заняла седьмое место в мировом рейтинге привлекательности для жизни на пенсии, уступив Эстонии, Норвегии, Португалии, Испании, Австралии и Канаде. В первую десятку также вошли Венгрия, Мальта и Италия.

По данным отчёта, Латвия сочетает умеренные расходы на жизнь с высоким качеством медицины и безопасной городской средой. У нас сравнительно чистый воздух, а доля пожилых жителей делает страну «дружелюбной для пенсионеров». Эти показатели позволили обойти ряд популярных направлений для отдыха и жизни в старости, таких как Франция или Новая Зеландия.

Лидером рейтинга стала Эстония (79,41 балла), которая, по оценке авторов, предлагает североевропейские стандарты здравоохранения и безопасности без чрезмерных расходов, как в Швейцарии или Дании. Норвегия (77,30) заняла второе место благодаря системе здравоохранения, компенсирующей высокую стоимость жизни.

Исследование ориентировано на американских пенсионеров, планирующих провести старость за границей, однако его выводы могут быть полезны и для европейской аудитории. Латвийцев американская компания в расчет не брала. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (6) 415 реакций
Комментарии (6) 415 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:35 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (6)

Важно 14:00

Важно 6 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (6)

Важно 13:45

Важно 6 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (6)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 6 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (6)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 6 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (6)

Важно 12:54

Важно 6 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (6)

Важно 12:35

Важно 6 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (6)

Важно 11:54

Важно 6 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать