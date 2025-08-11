Латвия заняла седьмое место в мировом рейтинге привлекательности для жизни на пенсии, уступив Эстонии, Норвегии, Португалии, Испании, Австралии и Канаде. В первую десятку также вошли Венгрия, Мальта и Италия.

По данным отчёта, Латвия сочетает умеренные расходы на жизнь с высоким качеством медицины и безопасной городской средой. У нас сравнительно чистый воздух, а доля пожилых жителей делает страну «дружелюбной для пенсионеров». Эти показатели позволили обойти ряд популярных направлений для отдыха и жизни в старости, таких как Франция или Новая Зеландия.

Лидером рейтинга стала Эстония (79,41 балла), которая, по оценке авторов, предлагает североевропейские стандарты здравоохранения и безопасности без чрезмерных расходов, как в Швейцарии или Дании. Норвегия (77,30) заняла второе место благодаря системе здравоохранения, компенсирующей высокую стоимость жизни.

Исследование ориентировано на американских пенсионеров, планирующих провести старость за границей, однако его выводы могут быть полезны и для европейской аудитории. Латвийцев американская компания в расчет не брала.