Латвия разрушает Шенген? Житель Эстонии пожаловался Европе на требование данных о себе за 48 часов до въезда

По мнению автора заявления в ЕК, таким образом Латвия фактически вводит постоянный внутренний пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны.

"В Евросоюзе допустим лишь временный экстренный контроль с уведомлением Брюсселя, но Латвия сделала из этого постоянно действующие поправки к законам, что противоречит самим основам Союза", — отмечает житель Эстонии.

Жалоба была подана 31 августа 2025 года, а уже 2 сентября Генеральный директорат Еврокомиссии официально подтвердил её приемлемость и принял жалобу в производство, ей присвоен номер CPLT(2025)01887.

"Такая молниеносная реакция редкость: по статистике, 90% жалоб отклоняются на этапе приемлемости, лишь 10% доходят до рассмотрения, и только единицы — до Суда ЕС", - утверждает податель жалобы.