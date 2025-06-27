Латвия официально выходит из Оттавской конвенции. Противопехотные мины поступят в страну через полгода

Министерство иностранных дел Латвии подчёркивает, что решение продиктовано изменившейся ситуацией в сфере безопасности: Россия «грубо нарушает суверенные границы и международное право», включая Устав ООН. В этой ситуации Латвия стремится усилить национальную оборону и обеспечить сдерживание потенциальной агрессии.

Выход из конвенции Латвия координировала с Литвой и Эстонией — все три балтийские страны подали документы в один день. Это даёт им синхронизированную временную рамку: с начала 2026 года государства получат право использовать, приобретать и при необходимости производить противопехотные мины.

Латвия присоединилась к Оттавской конвенции в 2005 году. В 2010-м были уничтожены все хранившиеся ранее запрещённые мины. До сегодняшнего дня Латвия строго соблюдала все положения договора.

Напомним, что к Оттавской конвенции присоединились более 160 стран мира. Однако крупнейшие военные державы — включая Россию, США, Китай, Индию и Пакистан — не являются её участниками.