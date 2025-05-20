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«Латвия на первом месте» и «Стабильности!» занимают первые места в Риге: свежайшие рейтинги

Редакция PRESS 20 мая, 2025 15:06

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В преддверии выборов в Рижскую думу 2025 года опрос общественного мнения, проведённый исследовательским агентством SolidData по заказу TV24, показывает, что предпочтения рижан весьма разнообразны. У респондентов спросили, кому бы они отдали свои голоса, если бы выборы в Рижскую думу проходили сегодня?

Наибольшую поддержку на данный момент получает партия «Латвия на первом месте», кандидатом в мэры от которой является Айнар Шлесерс — за неё готовы проголосовать 13,2% опрошенных. За ней следует партия «Стабильности!», чей кандидат — Алексей Росликов, обладает 10,4% поддержки. Далее идут Национальное объединение с кандидатом Эдвардом Ратниексом (9,8%) и партия «Прогрессивные» (9,5%).

Также «Новое Единство», лидером которой является нынешний мэр Вилнис Кирсис, получает достаточно стабильную поддержку — 9,3%. Однако заметна и большая доля неопределившихся — 26,3% опрошенных пока не сделали выбор.

В исследовании приняли участие 1008 респондентов — граждан Латвии с официальным местом жительства в Риге. Опрос проводился с 7 по 15 мая 2025 года.

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Сенатская комиссия: французское правительство скрывало нарушения компании Nestlé

Мир 17:59

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Сенат Франции обвинил правительство в сокрытии фактов использования запрещенных методов фильтрации минеральной воды концерна Nestlé. По данным комиссии, компания годами нарушала нормы. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд евро. Макрон заявил, что был не в курсе, сообщает Euronews.

Сенат Франции обвинил правительство в сокрытии фактов использования запрещенных методов фильтрации минеральной воды концерна Nestlé. По данным комиссии, компания годами нарушала нормы. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд евро. Макрон заявил, что был не в курсе, сообщает Euronews.

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«Закрывать — это не решение»: Глава МИД Молдовы в Латвии дает советы по информационной гигиене

Важно 17:51

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Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.

Влияние кремлевской пропаганды во взявшей курс в ЕС Молдове все еще очень сильно чувствуется. И то, что с началом полномасштабной войны в Украине официальный Кишенев решил прекратить трансляцию федеральных российских каналов, — лишь полдела. Не менее важно дать жителям альтернативный качественный контент — на всех языках, на которых жители хотят его потреблять. И страна ищет для этого ресурсы. Об этом глава МИД Молдовы Михаил Попшой рассказал передаче «Подробности» на Латвийском радио 4.

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1 июля тарифы на электричество взметнутся: за отключение от БРЭЛЛ заплатят латвийцы

Выбор редакции 17:41

Выбор редакции 0 комментариев

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

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На политическую рекламу потрачено более полутора миллионов евро: кто из политиков не скупится?

Новости Латвии 17:35

Новости Латвии 0 комментариев

 В преддверии предстоящих выборов в самоуправления партии заключили договоры об ограниченных расходах на предвыборную кампанию на сумму 1 601 853 евро, при этом по расходам лидируют "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Новое Единство", сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

 В преддверии предстоящих выборов в самоуправления партии заключили договоры об ограниченных расходах на предвыборную кампанию на сумму 1 601 853 евро, при этом по расходам лидируют "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Новое Единство", сообщили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

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Кто будет править Ригой до 2029? Объединение партий неизбежно: рассматриваем варианты

Важно 17:13

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В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

В преддверии выборов регулярно публикуются рейтинги популярности политических сил, которые борются за власть в Риге на следующие годы. В них заметны как неожиданные взлеты, так и внезапные падения. Однако уже сегодня, за несколько недель до выборов в самоуправления, можно смело утверждать: одна партия большинство взять не сможет. Давайте рассмотрим наиболее вероятные варианты объединений, которые определят будущее столицы.

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Искусственный интеллект втолковывает русскому, что деруссификация Латвии — необратима (ВИДЕО)

Выбор редакции 17:07

Выбор редакции 0 комментариев

У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.

У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.

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Передача квартиры в дар от деда внуку: процесс оформления и возможные нюансы

Юридическая консультация 17:01

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мой дед хочет передать мне в собственность свою квартиру. Мы живем в ней вместе, так как мои родители и бабушка умерли, а я — его единственный внук и наследник. Хотел бы уточнить, как правильно оформить передачу квартиры? Нужно ли обязательно обращаться к юристу? Какие документы нужно составить, и сколько в целом стоит оформление?"

"Мой дед хочет передать мне в собственность свою квартиру. Мы живем в ней вместе, так как мои родители и бабушка умерли, а я — его единственный внук и наследник. Хотел бы уточнить, как правильно оформить передачу квартиры? Нужно ли обязательно обращаться к юристу? Какие документы нужно составить, и сколько в целом стоит оформление?"

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