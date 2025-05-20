«Латвия на первом месте» и «Стабильности!» занимают первые места в Риге: свежайшие рейтинги

Наибольшую поддержку на данный момент получает партия «Латвия на первом месте», кандидатом в мэры от которой является Айнар Шлесерс — за неё готовы проголосовать 13,2% опрошенных. За ней следует партия «Стабильности!», чей кандидат — Алексей Росликов, обладает 10,4% поддержки. Далее идут Национальное объединение с кандидатом Эдвардом Ратниексом (9,8%) и партия «Прогрессивные» (9,5%).

Также «Новое Единство», лидером которой является нынешний мэр Вилнис Кирсис, получает достаточно стабильную поддержку — 9,3%. Однако заметна и большая доля неопределившихся — 26,3% опрошенных пока не сделали выбор.

В исследовании приняли участие 1008 респондентов — граждан Латвии с официальным местом жительства в Риге. Опрос проводился с 7 по 15 мая 2025 года.