Латвия готова закрыть автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Почему не плачут перевозчики?

© LETA 19 сентября, 2025 16:27

Важно 0 комментариев

TV3

Министерство сообщения поручило Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить правовое обоснование намерения не продлевать лицензии на регулярные автобусные перевозки пассажиров из Латвии в Россию и Белоруссию, сообщили в министерстве.

По данным ATD, сейчас из Латвии выполняются четыре автобусных маршрута в Россию и три — в Белоруссию.

Перевозки в Санкт-Петербург осуществляет SIA VISSA, срок действия разрешений — до 21 апреля 2027 года. SIA Norma-A (бренд Ecolines) имеет разрешения: до 23 мая 2026 года — на рейсы в Санкт-Петербург, до 9 января 2027 года — на рейсы в Москву, до 1 ноября 2025 года — на рейсы с пересадкой в Калининград.

Регулярные перевозки в Белоруссию выполняет SIA Latlines: в Витебск — до 31 января 2026 года, в Минск — до 26 февраля 2026 года, в Гомель — до 27 июня 2026 года. Некоторые маршруты обслуживаются не ежедневно.

Действуют также две лицензии на транзитные рейсы из Молдовы (Резина и Кишинёв — Москва), которые обслуживает компания Galiz-SV S.R.L совместно с партнёрами. Они действуют до 4 ноября 2025 года.

В ATD пояснили, что для прекращения регулярных автобусных перевозок в Россию и Белоруссию необходим внешний нормативный акт. При этом перевозчики часто сотрудничают между странами, поэтому если Балтия не согласует совместное решение, пассажиры будут пользоваться маршрутами через Литву и Эстонию, а также нелегальным сегментом — микроавтобусами до девяти мест.

Так, по информации на сайте Lux Express, пассажиры могут добраться из Риги в Санкт-Петербург с пересадкой. Представитель компании Lux Express Latvia Алдис Кибенс пояснил, что латвийский перевозчик выполняет рейсы до эстонского пограничного пункта в Нарве, а дальше пассажир сам выбирает продолжение поездки.

Председатель правления Norma-A Андрис Подгорний заявил, что говорить о влиянии на перевозки преждевременно, так как лицензии действуют ещё год-два. По его словам, у компании есть разрешения и в других странах, и серьёзные последствия будут лишь в случае общего запрета перевозок во всех Балтийских странах.

Министр сообщения Аттис Швинка (P) заявил в эфире LTV, что он намерен не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки в Россию: когда срок действия разрешений истечёт, они не будут продлены.

Ранее сообщалось, что с 15 октября перевозчикам, выполняющим нерегулярные международные автобусные рейсы, запретят пересекать границу с Белоруссией и Россией через пункты Патерниеки, Гребнева и Терехово.

По словам Швинки, совместно с ATD и МВД были собраны данные, показывающие рост пассажиропотока на рейсах в Россию и Белоруссию. Министр подчеркнул, что это увеличивает риски на внешней границе страны, поэтому подготовлен нормативный акт, предусматривающий ограничения.

При этом сохранятся минимальные возможности для регулируемых поездок по межгосударственным договорам и национальному законодательству.

Нерегулярные перевозки — это разовые автобусные поездки (экскурсии, спортивные мероприятия, концерты, праздники), где количество пассажиров и цель известны до начала рейса.

