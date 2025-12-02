Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцы держат на счетах огромные деньги: исследование

2 декабря, 2025 13:23

У жителей Латвии на банковских счетах "без дела" лежит огромная сумма - в целом около 12 млрд евро. Для сравнения: вложения на 3-м пенсионном уровне составляют примерно 1 млрд евро.

Соотношение очень сильно смещено в пользу депозитов, а не более доходных в долгосрочной перспективе активов, и это проблема всей Европы.

Тем не менее в Латвии можно наблюдать положительные тенденции и в увеличении объема инвестиций, и в выборе активов.

Число инвесторов в Латвии в последние годы существенно выросло, тем не менее их удельный вес по-прежнему остается достаточно низким.

Данные "Swedbank" о своих клиентах показывают, что в Латвии в финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии - 12%, а в Литве - 8%. Позитивным фактором является то, что за последние пять лет число частных инвесторов увеличилось в пять раз, при этом они становятся все моложе. Средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет.

"Те, кто уже инвестирует, стали старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18-20 и в 25 лет, когда начинают работать. При этом у них нет негативного опыта на финансовом рынке, а ситуация на самих рынках в этот период была очень благоприятной", - отмечает руководитель отдела поддержки инвестиций "Swedbank" Кристапс Копшталс.

Общая сумма вложений в ценные бумаги за последние пять лет выросла в четыре раза, и средний объем инвестиций клиентов "Swedbank" составляет 11,3 тыс. евро.

"Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. Разумеется, вкладываются не все деньги - остается определенная финансовая подушка. Деньги на счете ничего не приносят, а инвестирование позволяет защитить их от инфляции. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее - больше денег держит на депозитах", - говорит Копшталс.

Также данные "Swedbank" свидетельствуют о том, что за последние пять лет инвестиции латвийских инвесторов в ценные бумаги стали значительно более диверсифицированными. Самые высокие темпы роста показывают инвестиционные фонды, где число инвесторов увеличилось в 16 раз - на сегодняшний день это самый популярный вид инвестиций.

Самое большое сокращение наблюдается по инвестициям в акции, однако по объему вложений крупнейшая доля по-прежнему приходится на них.

Опрос "Swedbank" показал, что у 37% жителей Латвии нет средств, чтобы инвестировать, 57% воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% - из-за недостаточных знаний об инвестициях, а 26% - из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

