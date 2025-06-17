Латвийцев эвакуируют из Израиля с помощью военного рейса Словакии

МИД призывает всех латвийцев, желающих воспользоваться этим рейсом, незамедлительно связаться с министерством по телефону +371 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Министр иностранных дел Байба Браже поблагодарила коллег, особенно специалистов консульского департамента, за быструю и скоординированную работу. Эвакуация осуществляется в тесном взаимодействии с дипломатами других стран Европейского союза. Среди тех, кто подлежит эвакуации, есть и латвийские журналисты, находившиеся в Израиле в рамках визита, организованного израильским посольством в Латвии.

Накануне, во вторник, Литва начала масштабную эвакуацию граждан трёх балтийских стран. Латвийцы, литовцы и эстонцы на автобусах были вывезены из Тель-Авива в Иорданию. Из Аммана планируется их дальнейший перелёт в Вильнюс.

По данным МИД Латвии, на момент обострения ситуации в регионе в консульском реестре числилось 65 латвийских граждан в Израиле и трое — в Иране. Всего, по официальной информации, в Израиле проживают 6062 латвийских гражданина, в Иране — трое.

Израильские власти объявили режим ЧП, приостановлена работа всех официальных учреждений, включая посольство Латвии. Несмотря на это, латвийские дипломаты продолжают работу в чрезвычайных условиях, оказывая поддержку гражданам.