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Латвийским предпринимателям предлагают «купить» рабов — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 26 января, 2025 11:01

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Нет основания удивляться тому, что Рига становится все более "цветной": действующий вид на жительство сейчас имеют более 130 тысяч граждан третьих стран. Особенно много приезжих из Индии и Средней Азии, в частности, Узбекистана. Прямыми рейсами из Узбекистана в Ригу каждую неделю прилетают несколько сотен узбеков. На каком основании их сюда пускают, неясно. Представители погранслужбы утверждают, что они расспрашивают приезжающих. Продолжим изучать этот вопрос. Но есть некий аспект, о котором вслух не говорится, пишет публицист Элита Вейдемане.

Некая бизнесвумен, имя которой редакции известно, рассказала, что ей уже несколько фирм предлагали свои услуги - "купить" рабочих из третьих стран.

 Предложение примерно такое: "SIA"Такое-то" предлагает сотрудничество по отбору персонала из Узбекистана и Молдовы. Мы готовы обеспечить ваше предприятие работниками. Занимаемся тщательным отбором персонала в соответстви с вашими требованиями. Наша компания по трудоустройству работает в Латвии более 5 лет. Работаем с (перечисляется несколько известных в Латвии предприятий). Обеспечиваем полный пакет документов для трудоустройства на вашем предприятии, снабжаем рабочих спецодеждой, предоставляем жилье и транспорт. Менеджер по отбору персонала Татьяна".

Для "покупки" рабочих, конечно, существует конкретная такса - денежная сумма, которую нужно перечислить на счет SIA “Такого-то”. А когда рабочие уже трудоустроены, они получают минимальную зарплату. Ставка может быть еще ниже, поскольку работники не привередливы.

Есть и другие предложения. Например, еще одна "фирма по трудоустройству" пишет: "Работники проходят тщательный отбор и проверку (физическую и психологическую); работник прибывает на место работы согласно закону о занятости ЕС и регламентам Латвийской Республики".

Фирма заключает договор о взаимном оказании услуг, проводит отбор работников и оценивает наиболее подходящих в зависимости от специфики и сферы работы, граждане Кыргызстана и Казахстана проходят все нужные проверки, и им выдают рабочие визы в Латвию. А работодатель в срок, указанный в договоре, производит расчет. "Фирма по трудоустройству" подчеркивает, что рабочие - иностранцы: русскоговорящие граждане Украины, Молдовы, Грузии, Кыргызстана и Казахстана.  Фирма напоминает, что берет на себя все оформление документов работников (в том числе страхование здоровья и гражданско-правовой ответственности, налоги и т.д.). Это, правда, кажется недостоверным, ведь с чего бы таким "фирмам по трудоустройству" тратиться на налоги и страховки.

Интересны "общие затраты": общие расходы на подсобного рабочего для работодателя составляют 8-10 евро в час, а на мастера - 10-15 евро в час. Почасовая ставка снижается, если работодатель покрывает расходы на дорогу или проживание работника.

Наша бизнесвумен, рассказавшая об этой схеме, говорит, что таких "фирм по трудоустройству" довольно много, так как предложения поступают чуть ли не каждый день. Это значит, что эти "фирмы" втягивают в Латвию тысячи мигрантов, большинство которых - мусульмане, то есть они в любом случае захотят построить здесь мечеть. В прошлом году в Латвию приехали 28 тысяч узбеков. Небольшая их часть уехала дальше, в другие страны ЕС, большинство осталось в Латвии.

Председатель подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвин Шноре (Нацобъединение) заявил, что это огромное количество, создающее потенциальную угрозу безопасности государства. В прошлом году Служба госбезопасности в сотрудничестве с погранслужбой отказала во въезде в Латвию более чем тысяче граждан третьих стран. Однако вопросы остаются открытыми: каким образом десятки тысяч мигрантов получают разрешения на работу и на каком основании они получают виды на жительство?

В Сейме сейчас вносятся поправки в Закон об иммиграции и Закон о государственной границе, предусматривающие более строгие проверки приезжающих из стран СНГ. Будем надеяться, что прогрессивные помощники всем беженцам и мигрантам не "завернут" эти исправления законов.

Остается лишь "маленькое" такое недоумение: на каком правовом основании работает множество "фирм по трудоустройству", продающие местным предпринимателям рабочих из третьих стран и зарабатывающие на этой торговле приличные деньги? Фактически это работорговля. Продолжим изучать этот вопрос.

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