Латвийским детям задолжали 590 млн евро алиментов. Как государство намерено вернуть эти деньги?

По его словам, за последние три года наблюдается «позитивная стагнация»: общая сумма долгов не растёт, но и заметно не уменьшается. Сейчас она составляет около 590 млн евро, из которых 460 млн — основной долг, остальное приходится на проценты за просрочку.

Работа с неплательщиками осложняется тем, что более половины из них имеют судимости, у двух третей есть другие долги, по которым уже ведётся взыскание, а 80% просто не работают официально. Тем не менее, ежегодно примерно тысяча должников выходит на связь с фондом и договаривается о выплатах. В общей сложности подобные соглашения заключены уже примерно с 5000 человек.

Сейчас это формально сложный двусторонний договор. Планируемые изменения позволят должнику просто подать в фонд заявление с готовностью ежемесячно выплачивать определённую сумму. Фонд рассмотрит его и в течение нескольких дней даст ответ, после чего соглашение будет считаться заключённым.





