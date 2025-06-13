Как ранее заявила председатель Бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша, рабочим языком в банках Латвии бесспорно должен быть латышский. Поправки должны ещё чётче закрепить это положение, установив, что клиенты банков в Латвии имеют право получать финансовые услуги на латышском языке.

Таким образом, латышский язык станет основным в дигитальной среде, при письменной и устной коммуникации, а также при обслуживании клиентов в офисах. Требование обеспечить использование латышского языка должно быть выполнено банками не позднее 30 сентября этого года.

Поправки также предусматривают, что кредитное учреждение в Латвии может по собственному усмотрению выбрать один из официальных языков стран ЕС или стран-кандидатов в качестве дополнительного языка для общения с клиентами.

Согласно изменениям, при согласии клиента и наличии технической возможности со стороны банка, финансовые услуги и документация могут предоставляться на любом другом официальном языке ЕС или страны-кандидата.

Дополнительные языки могут использоваться в цифровых интерфейсах, мобильных приложениях, на сайтах и в кол-центрах. Выбор клиента — например, нажатие соответствующей кнопки — будет считаться согласием на использование конкретного языка.

Поправки также расширяют круг субъектов, которым можно передавать конфиденциальную информацию о портфелях проблемных кредитов.