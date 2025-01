Латвийский мультфильм «Поток» взял «Золотой глобус» в США (ВИДЕО)

В этой категории на награду претендовали еще пять фильмов. На награду в этой номинации претендовали еще пять анимационных фильмов - "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" и "Дикий робот".

«Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история о Коте-индивидуалисте, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, коту приходится изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.

В творческую команду фильма «Поток» входят режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

