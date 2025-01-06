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Латвийский мультфильм «Поток» взял «Золотой глобус» в США (ВИДЕО)

© LETA 6 января, 2025 11:25

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Фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" был удостоен награды за лучший анимационный фильм на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, США, в это воскресенье.

В этой категории на награду претендовали еще пять фильмов. На награду в этой номинации претендовали еще пять анимационных фильмов - "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Самая дикая месть" и "Дикий робот".

«Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история о Коте-индивидуалисте, который во время сильного наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, коту приходится изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.

В творческую команду фильма «Поток» входят режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинт Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Зальцман, звукорежиссер Гюрваль Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

В начале декабря «Поток» получил премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм».

«Поток» был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационного кино в Анси картина удостоилась четырех наград, включая приз жюри и зрительскую награду. Более того, с осени фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах во многих странах мира.

«Поток» также вошел в список из 15 фильмов, претендующих на номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

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