В мае 2025 года потребительские цены на продукты питания в Латвии выросли на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — это существенно выше исторической нормы в 4–5%. Повышение затронуло все основные группы продуктов, а сами изменения стали более однородными — всё больше наименований дорожают синхронно. Это может указывать на то, что вместо разовых скачков из-за сырья на первый план выходят внутренние факторы, влияющие на весь рынок, отмечают эксперты.

Среди продуктов, которые подорожали сильнее всего: кофе, шоколад, курица, сливочное масло и свежие фрукты. Именно эти позиции обеспечили половину всего прироста продовольственной инфляции. Частично это можно объяснить глобальной ситуацией: неурожаем кофе и какао, а также высоким спросом на молочные продукты в Европе. Однако в то же время мировые цены на зерно стабилизировались, а оливковое масло в Европе даже подешевело, тогда как в Латвии хлеб, макароны и масла продолжают дорожать. Экономисты Банка Латвии указывают, что это ставит под сомнение версию о внешней причине роста цен на эти товары.

Дополнительную тревогу вызывает разрыв между темпами роста потребительских цен и цен производителей. В то время как розничные цены увеличиваются выше нормы, цены от производителей за первые месяцы 2025 года выросли всего на 1–2%. Это говорит о том, что в цепочке от производителя до прилавка добавилась дополнительная наценка. Подобные расхождения наблюдались и ранее — в 2007, 2011 и 2017 годах, — но тогда за ними обычно следовало снижение. Сейчас же такой коррекции не происходит: цены продолжают расти.

На фоне замедления розничного оборота в реальном выражении прибыль крупнейших торговых сетей остаётся высокой. В 2024 году два крупнейших ритейлера контролировали свыше 50% рынка и показали доходность выше средней по отрасли. Это позволяет предположить, что рост цен стал источником прибыли, а не только компенсацией за издержки. Такая ситуация может свидетельствовать о слабой конкуренции.

Власти уже отреагировали: Министерство экономики подписало с торговыми сетями меморандум о повышении прозрачности ценообразования. Если его положения действительно начнут выполняться, это может помочь восстановить доверие потребителей.

Тем не менее пищевая инфляция в Латвии остаётся одной из самых высоких в ЕС. В 2022 году она была частично оправдана высокими ценами на энергию, но сейчас как энергоносители, так и сырьё подешевели. Однако продовольствие в Латвии продолжает дорожать быстрее, чем это можно объяснить объективными затратами.

Таким образом, нынешний рост цен лишь отчасти связан с глобальной ситуацией. Всё большее значение приобретают внутренние механизмы рынка, которые требуют не только наблюдения, но и системной оценки. Повышение прозрачности и усиление конкуренции в торговле остаются ключевыми условиями для того, чтобы потребители могли доверять ценам, считают экономисты Банка Латвии.