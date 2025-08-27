Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские семьи прописываются в Литве ради бесплатных лекарств: Лабсвирс

Редакция PRESS 27 августа, 2025 11:37

Важно

Некоторые семьи из Латвии регистрируют место жительства, например, в Литве, чтобы получить там государственно оплачиваемые лекарства, которые в Латвии не компенсируются. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze рассказал бывший глава Национальной службы здоровья, а также бывший председатель совета Восточной клинической университетской больницы Риги Эдгарс Лабсвирс.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, латвийские граждане, задекларировавшие место жительства за границей, за девять месяцев прошлого года, проходя лечение в Латвии за государственный счёт, израсходовали 2,23 млн евро. В годовом разрезе эта сумма приблизилась к трём миллионам.

Лабсвирс считает, что три миллиона — это небольшая сумма и не стоит на ней концентрироваться, так как в здравоохранении существуют куда более серьёзные и затратные проблемы.

Согласно данным Национальной службы здоровья, медицинские услуги в Латвии за счёт госбюджета могут получать около 2,2 млн человек. Среди них примерно 800 тысяч наёмных работников, которые перечисляют 1% соцвзносов на здравоохранение, ещё около 800 тысяч социально защищённых лиц, примерно 150 тысяч жителей, работающих в особых налоговых режимах и не делающих этот взнос, и около 50 тысяч безработных.

К этой группе относятся также около 70 тысяч украинских граждан, проживающих в Латвии, примерно 214 тысяч латвийских граждан, задекларировавших место жительства за границей, и около 90 тысяч граждан ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и третьих стран.

Средние расходы государства на медицинские услуги в 2025 году составляют в Латвии 945 евро на человека, в Литве — 1211 евро, а в Эстонии — 1685 евро, отмечает Latvijas Avīze.

Напомним, Лабсвирс возглавлял Национальную службу здоровья с октября 2019 года по май 2020-го, позже руководил советом Восточной клинической университетской больницы, а в июне этого года объявил о своём уходе с должности.

Обновлено: 14:25 27.08.2025
Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

