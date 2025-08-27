Латвийские семьи прописываются в Литве ради бесплатных лекарств: Лабсвирс

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, латвийские граждане, задекларировавшие место жительства за границей, за девять месяцев прошлого года, проходя лечение в Латвии за государственный счёт, израсходовали 2,23 млн евро. В годовом разрезе эта сумма приблизилась к трём миллионам.

Лабсвирс считает, что три миллиона — это небольшая сумма и не стоит на ней концентрироваться, так как в здравоохранении существуют куда более серьёзные и затратные проблемы.

Согласно данным Национальной службы здоровья, медицинские услуги в Латвии за счёт госбюджета могут получать около 2,2 млн человек. Среди них примерно 800 тысяч наёмных работников, которые перечисляют 1% соцвзносов на здравоохранение, ещё около 800 тысяч социально защищённых лиц, примерно 150 тысяч жителей, работающих в особых налоговых режимах и не делающих этот взнос, и около 50 тысяч безработных.

К этой группе относятся также около 70 тысяч украинских граждан, проживающих в Латвии, примерно 214 тысяч латвийских граждан, задекларировавших место жительства за границей, и около 90 тысяч граждан ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и третьих стран.

Средние расходы государства на медицинские услуги в 2025 году составляют в Латвии 945 евро на человека, в Литве — 1211 евро, а в Эстонии — 1685 евро, отмечает Latvijas Avīze.

Напомним, Лабсвирс возглавлял Национальную службу здоровья с октября 2019 года по май 2020-го, позже руководил советом Восточной клинической университетской больницы, а в июне этого года объявил о своём уходе с должности.