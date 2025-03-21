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Латвийские работодатели стали больше ценить своих сотрудников: исследование

© LETA 21 марта, 2025 10:46

Бизнес 0 комментариев

Время неопределенности - так эксперты по экономике и из других областей характеризуют 2025 год. Неопределенность влияет и на ситуацию с занятостью. И работодатели, и работники должны приспосабливаться к сложным, меняющимся обстоятельствам, а будущее развитие ситуации трудно предсказать.

Начиная с весны 2020 года пандемия коронавируса необратимо изменила нашу повседневную жизнь и внесла ряд изменений в структуру работы многих отраслей, а сейчас настроения на рынке труда подвержены влиянию глобальных геополитических потрясений и создаваемых ими экономических рисков, отмечает исследовательская компания "Kantar".

Работодателям "при обдумывании стратегических целей управления человеческими ресурсами следует уделять внимание улучшению показателей удовлетворенности сотрудников и созданию мотивирующей среды", говорит социолог и директор по работе с крупными клиентами компании "Kantar" Сигне Канеева.

По данным опроса компании по подбору персонала "Biuro" и агентства "Norstat", за последние пять лет 38% жителей Латвии не рассматривали возможность поиска новой работы.

"Тот факт, что многие не ищут другую работу, показывает, что компании все больше осознают, что в долгосрочной перспективе инвестиции в лояльность и профессиональное развитие имеющихся сотрудников более полезны, чем постоянное привлечение новых. Создание стабильной и мотивированной команды становится приоритетом, что обеспечивает не только снижение текучести кадров, но и рост производительности труда", - говорит Байба Розентале, руководитель отдела обслуживания клиентов "Biuro".

В феврале этого года в Латвии было 67,5 тыс. безработных, что на 0,8 тыс. больше, чем в январе, и на 1,8 тыс. меньше, чем в феврале прошлого года. Фактический уровень безработицы в прошлом месяце составил 7,3%, и с января он немного вырос - на 0,1 процентных пункта, однако по сравнению с февралем 2024 года уровень безработицы не изменился, сообщает Центральное статистическое управление.

(Diena)

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