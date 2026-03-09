Цена войны. Газ в Европе за день подорожал на 30 процентов

Редакция PRESS 9 марта, 2026 12:13

0 комментариев

LETA

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Как сообщает газета Financial Times, в понедельник, 9 марта, европейские газовые рынки отреагировали скачком цен после новостей о войне в регионе и угрозах для ключевых маршрутов поставок энергии.

Фьючерсы на природный газ индекса TTF, который считается основным ценовым ориентиром для Европы, поднялись до 69,50 евро, что примерно на 30 процентов выше предыдущих значений. Позднее цена немного снизилась, однако всё равно осталась значительно выше недавнего уровня. При этом котировки остаются ниже пиковых значений энергетического кризиса 2022 года.

Обострение конфликта вокруг Ирана усилило опасения по поводу стабильности мировых поставок энергоресурсов. В связи с этим Франция, которая сейчас председательствует в G7, проводит видеоконференцию министров финансов стран «Большой семёрки», посвящённую последствиям кризиса на Ближнем Востоке.

По данным издания, участники встречи планируют обсудить возможность совместного высвобождения стратегических нефтяных резервов. Координацией такого шага обычно занимается Международное энергетическое агентство.

На переговорах также рассматривается ситуация вокруг Ормузского пролива, который отделяет Иран от Объединённых Арабских Эмиратов. Этот морской коридор считается одним из ключевых энергетических маршрутов мира.

Через него проходит почти 20 процентов мировой нефти, а также около 20 процентов глобальных поставок сжиженного природного газа. Поэтому любые ограничения движения в проливе способны мгновенно повлиять на цены на мировых рынках.

Экономисты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к новому витку инфляции — подобному тому, который наблюдался после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

