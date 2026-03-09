Цена войны. Газ в Европе за день подорожал на 30 процентов

Фьючерсы на природный газ индекса TTF, который считается основным ценовым ориентиром для Европы, поднялись до 69,50 евро, что примерно на 30 процентов выше предыдущих значений. Позднее цена немного снизилась, однако всё равно осталась значительно выше недавнего уровня. При этом котировки остаются ниже пиковых значений энергетического кризиса 2022 года.

Обострение конфликта вокруг Ирана усилило опасения по поводу стабильности мировых поставок энергоресурсов. В связи с этим Франция, которая сейчас председательствует в G7, проводит видеоконференцию министров финансов стран «Большой семёрки», посвящённую последствиям кризиса на Ближнем Востоке.

По данным издания, участники встречи планируют обсудить возможность совместного высвобождения стратегических нефтяных резервов. Координацией такого шага обычно занимается Международное энергетическое агентство.

На переговорах также рассматривается ситуация вокруг Ормузского пролива, который отделяет Иран от Объединённых Арабских Эмиратов. Этот морской коридор считается одним из ключевых энергетических маршрутов мира.

Через него проходит почти 20 процентов мировой нефти, а также около 20 процентов глобальных поставок сжиженного природного газа. Поэтому любые ограничения движения в проливе способны мгновенно повлиять на цены на мировых рынках.

Экономисты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к новому витку инфляции — подобному тому, который наблюдался после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.