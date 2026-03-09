До +15 градусов: погода на следующей неделе порадует

В понедельник и во вторник ожидается солнечная и сухая погода, ветер - южный, юго-западный, от слабого до умеренного. В ночь на понедельник по всей стране столбик термометра упадёт до 0…-5 градусов, на морском побережье до 0…+2 градусов, а в ночь на вторник температура воздуха будет не ниже -2…+2 градусов.

С понедельника в Латвии сохранится по-весеннему тёплая погода, облачность будет небольшой, осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, утверждают синоптики.

Днём на ярком солнце воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами в Латгалии и на побережье - до +6…+9 градусов.

Ночь на среду будет ясной, с утра облачность, начиная с запада, станет постепенно увеличиваться, но сохранится сухая погода. Направление и сила ветра не изменятся. Температура воздуха ночью - в пределах от -1 до +2 градусов, днём - от +6 до +11 градусов, на побережье примерно на градус прохладнее.

Во второй половине недели ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха будет положительной и днём, и ночью. В выходные в Латвию придёт более тёплая воздушная масса, есть вероятность, что местами столбик термометра поднимется до +15 градусов.

С начала марта до 8 числа в целом зарегистрировано 16 рекордов тепла. Тёплый воздух быстро растапливает снег, во многих местах в Курземе и на севере Видземе снежный покров исчез совсем, но на востоке ещё сохраняется довольно глубокий снег - 8 марта на метеостанции в Дагде зафиксирован снежный покров толщиной 28 см.

Метеорологи предупреждают также о повышении уровня воды в водоёмах, продолжении таяния снега, затопления пойменных лугов и низин вблизи водоёмов.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

