До +15 градусов: погода на следующей неделе порадует

Днём на ярком солнце воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами в Латгалии и на побережье - до +6…+9 градусов.
Ночь на среду будет ясной, с утра облачность, начиная с запада, станет постепенно увеличиваться, но сохранится сухая погода. Направление и сила ветра не изменятся. Температура воздуха ночью - в пределах от -1 до +2 градусов, днём - от +6 до +11 градусов, на побережье примерно на градус прохладнее.
Во второй половине недели ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха будет положительной и днём, и ночью. В выходные в Латвию придёт более тёплая воздушная масса, есть вероятность, что местами столбик термометра поднимется до +15 градусов.
С начала марта до 8 числа в целом зарегистрировано 16 рекордов тепла. Тёплый воздух быстро растапливает снег, во многих местах в Курземе и на севере Видземе снежный покров исчез совсем, но на востоке ещё сохраняется довольно глубокий снег - 8 марта на метеостанции в Дагде зафиксирован снежный покров толщиной 28 см.
Метеорологи предупреждают также о повышении уровня воды в водоёмах, продолжении таяния снега, затопления пойменных лугов и низин вблизи водоёмов.