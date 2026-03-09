Даугавпилс готовится к паводку: дамбы, насосы и места для эвакуации

В понедельник в 9:00 уровень воды в Даугаве у Даугавпилса достиг 1,43 метра. Ситуация находится под постоянным контролем, а между городскими учреждениями распределены зоны ответственности и алгоритмы действий для обеспечения безопасности жителей.

Город действует по специальному плану, в котором участвуют коммунальные службы, муниципальная полиция, социальная служба, управление образования, а также предприятия «Daugavpils ūdens», «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums», «Daugavpils Olimpiskais centrs», «Daugavpils autobusu parks» и «Daugavpils satiksme».

В рамках профилактических мер специалисты проверяют состояние водозащитных систем и затворов, обследуют дамбы, а также осматривают подвалы зданий в районах возможного подтопления, чтобы предотвратить затопление электрических щитов и других коммуникаций.

Предприятие «Daugavpils ūdens» готово при необходимости оперативно откачивать сточные воды в районе Гайок. Параллельно службы анализируют гидрологические данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и готовят материалы для возможного укрепления защитных сооружений.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам населения. Одинокие пожилые люди и жители с инвалидностью выявлены в районах Грива, Юдовка, Нидеркуны, Гайок, Черепово и Ругели. В случае необходимости эвакуации людей разместят в кризисном центре на улице Шаурая 26 и 23, а также в городских школах, интернатах и спортивных залах.

Если уровень воды поднимется до 6,5 метра, будут сформированы круглосуточные аварийные группы быстрого реагирования. При 7 метрах созовут Комиссию гражданской защиты и начнут обследование затапливаемых дорог. При 7,5 метра — уровне оранжевого предупреждения — жителей оповестят через систему экстренного оповещения Государственной пожарно-спасательной службы.

По данным LVĢMC, в ряде рек Латвии уровень воды продолжает расти, а в Даугаве подъём стал более заметным. В Латгале и Селии, а также в бассейне Даугавы в Белоруссии и России сохраняется снежный покров толщиной 5–28 сантиметров, что может повлиять на дальнейшее развитие паводка.