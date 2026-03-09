Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Даугавпилс готовится к паводку: дамбы, насосы и места для эвакуации

Редакция PRESS 9 марта, 2026 12:42

Новости Латвии

Муниципальные службы Даугавпилса усилили подготовку к возможному паводку на Даугаве. Как сообщает агентство LETA, городские власти заранее определили одиноких пожилых жителей и людей с инвалидностью в районах, подверженных риску подтопления.

В понедельник в 9:00 уровень воды в Даугаве у Даугавпилса достиг 1,43 метра. Ситуация находится под постоянным контролем, а между городскими учреждениями распределены зоны ответственности и алгоритмы действий для обеспечения безопасности жителей.

Город действует по специальному плану, в котором участвуют коммунальные службы, муниципальная полиция, социальная служба, управление образования, а также предприятия «Daugavpils ūdens», «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums», «Daugavpils Olimpiskais centrs», «Daugavpils autobusu parks» и «Daugavpils satiksme».

В рамках профилактических мер специалисты проверяют состояние водозащитных систем и затворов, обследуют дамбы, а также осматривают подвалы зданий в районах возможного подтопления, чтобы предотвратить затопление электрических щитов и других коммуникаций.

Предприятие «Daugavpils ūdens» готово при необходимости оперативно откачивать сточные воды в районе Гайок. Параллельно службы анализируют гидрологические данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и готовят материалы для возможного укрепления защитных сооружений.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам населения. Одинокие пожилые люди и жители с инвалидностью выявлены в районах Грива, Юдовка, Нидеркуны, Гайок, Черепово и Ругели. В случае необходимости эвакуации людей разместят в кризисном центре на улице Шаурая 26 и 23, а также в городских школах, интернатах и спортивных залах.

Если уровень воды поднимется до 6,5 метра, будут сформированы круглосуточные аварийные группы быстрого реагирования. При 7 метрах созовут Комиссию гражданской защиты и начнут обследование затапливаемых дорог. При 7,5 метра — уровне оранжевого предупреждения — жителей оповестят через систему экстренного оповещения Государственной пожарно-спасательной службы.

По данным LVĢMC, в ряде рек Латвии уровень воды продолжает расти, а в Даугаве подъём стал более заметным. В Латгале и Селии, а также в бассейне Даугавы в Белоруссии и России сохраняется снежный покров толщиной 5–28 сантиметров, что может повлиять на дальнейшее развитие паводка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать