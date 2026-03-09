Встанут все автобусы? Министерство призывают решать проблему роста цен на топливо

Ассоциация отмечает, что в этом году уже не хватает 15 миллионов евро для обеспечения государственных заказов, но резкое повышение цен на топливо, по их мнению, создаст еще больший дефицит.

На этой неделе ожидаются переговоры министерств о смягчении проблем, вызванных резким ростом цен на топливо. Два евро за литр - вот сколько будет стоить топливо, заявили в ассоциации, ссылаясь на прогнозы.

Также из-за логистических проблем может оказаться невозможным получить топливо в необходимом количестве.

Ассоциация напоминает, что в 2019 году, когда была объявлена первая закупка по многолетним договорам, цена на топливо составляла в среднем около 1,20 евро за литр, в прошлом году она выросла уже на четверть.

"Министерству сообщения необходимо наконец понять, что это повышение цен на топливо, как и предыдущее, не зависит от перевозчиков. Сейчас это последствия войны, поэтому необходимо пересмотреть порядок компенсаций, чтобы перевозчикам были выделены достаточные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойной работы. Во-вторых, Министерство сообщения обязательно должно поговорить с поставщиками топлива об обеспечении поставок в первую очередь для общественного транспорта", - заявил руководитель ассоциации Иво Ошениекс.

Пока невозможно сказать, сколько дополнительных денег потребуется перевозчикам из-за чрезмерной стоимости топлива. "Мы призываем министра сообщения принять срочные меры, чтобы это не затронуло пассажиров. В худшем случае перевозчик будет вынужден прекратить услуги, поскольку либо он больше не сможет закупать топливо из-за нехватки финансовых ресурсов, либо не будет поставок", -заявил Ошениекс.

