Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Встанут все автобусы? Министерство призывают решать проблему роста цен на топливо

© LETA 9 марта, 2026 10:50

Важно 0 комментариев

LETA

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков обеспокоена ростом цен на топливо, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Если государство не примет меры как можно быстрее, перевозчикам, возможно, придется прекратить обслуживание пассажиров.

Ассоциация отмечает, что в этом году уже не хватает 15 миллионов евро для обеспечения государственных заказов, но резкое повышение цен на топливо, по их мнению, создаст еще больший дефицит.

На этой неделе ожидаются переговоры министерств о смягчении проблем, вызванных резким ростом цен на топливо. Два евро за литр - вот сколько будет стоить топливо, заявили в ассоциации, ссылаясь на прогнозы.

Также из-за логистических проблем может оказаться невозможным получить топливо в необходимом количестве.

Ассоциация напоминает, что в 2019 году, когда была объявлена первая закупка по многолетним договорам, цена на топливо составляла в среднем около 1,20 евро за литр, в прошлом году она выросла уже на четверть.

"Министерству сообщения необходимо наконец понять, что это повышение цен на топливо, как и предыдущее, не зависит от перевозчиков. Сейчас это последствия войны, поэтому необходимо пересмотреть порядок компенсаций, чтобы перевозчикам были выделены достаточные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойной работы. Во-вторых, Министерство сообщения обязательно должно поговорить с поставщиками топлива об обеспечении поставок в первую очередь для общественного транспорта", - заявил руководитель ассоциации Иво Ошениекс.

Пока невозможно сказать, сколько дополнительных денег потребуется перевозчикам из-за чрезмерной стоимости топлива. "Мы призываем министра сообщения принять срочные меры, чтобы это не затронуло пассажиров. В худшем случае перевозчик будет вынужден прекратить услуги, поскольку либо он больше не сможет закупать топливо из-за нехватки финансовых ресурсов, либо не будет поставок", -заявил Ошениекс.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать