Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Где в Риге Сиднейская опера?» Депутат думы мечтает о чудесах архитектуры (4)

Редакция PRESS 9 марта, 2026 09:06

Новости Латвии 4 комментариев

LETA

Депутат Рижской думы от Нацобъединения и бывший кинопродюсер Ансис Пуполс выдал в соцсети "Х" твит, в котором он сожалеет о недостатке современной и новой архитектуры в Риге. 

По-видимому, его пост навеян недавними обсуждениями в столичной думе, где шла речь о дальнейшей судьбе бывшего главного здания РТУ на ул. Калькю, 1, которое сейчас не используется. В частности, Управление национального культурного наследия выступает за сохранение здания, поскольку считает его ценным с точки зрения культуры и истории образцом сталинского соцреализма.

Однако депутат Пуполс с этим мнением полемизирует:

"Меньше Сталина - больше новой, качественной и захватывающей архитектуры!

Где в Риге есть нечто подобное?

Национальная библиотека, здание Swedbank... и всё!

Вообще ничего больше нет. Есть несколько интересных деревянных строений у Latvijas valsts meži.

Ни Сиднейской оперы у нас нет, ничего. Не надо ехать в Сидней или Дубай - давайте съездим в Таллин. Там воздух буквально благоухает XXI веком. Балтийский Нью-Йорк там - с новыми интересными деловыми зданиями.

Если мы скучаем по сталинской архитектуре, давайте поедем во Дворец культуры ВЭФ - очень красивое, ухоженное место.

Спасибо министру культуры Даце Мелбарде и тогдашнему ветерану Рижской думы Олегу Бурову, которые организовали ремонт.

Но Рига не может закапсулироваться в Сталине. И Старая Рига тоже не может. Поэтому призываю Управление культурного наследия не препятствовать новой архитектурной жизни на ул. Калькю, 1, и открыть возможность построить там что-нибудь ценное!"

"Что-нибудь ценное", по мысли депутата, приложено к посту - это фотографии фасадов и интерьера, по-видимому, сгенерированные ИИ. 

А какого мнения публика?

- Исторический центр Риги - всё же не место для экспериментов с современной архитектурой. Статус всемирного культурного наследия ЮНЕСКО налагает свои обязательства. Современная архитектура хорошо развивается вне центра города - в районах Новая Тейка, Скансте и других.

- Спасибо! Может быть, всё же не надо в Риге таких подсмотренных в пьяном бреду псевдохудожественных футуристических строений? Они немного напоминают фантазии о будущем архитекторов 1920-х годов, может быть, лучше их избежать. Ну, не получится у нас новый музей Гуггенхайма или Сиднейская опера. 

- В Латвии построить любое обычное бетонное дерьмо стоит сотни миллионов. Если ещё захочется чего-то современного, вообще будут миллиарды - посмотри на Южный мост.

- Это точно надо показать великим строителям Риги, чтобы выдумали такие больничные корпуса, цену которых можно завысить на 150%, и ещё несколько станций RB "посреди нигде".

- Разве в Риге нужен постмодернизм? Трамп уже переходит на (нео)неоклассицизм (пример - бальный зал Белого дома).

- Эти утопические архитектурные видения хорошо выглядят только на бумаге. При малейшей экономии бюджета они могут превратиться в жуткого монстра.

- Пожалуйста, не надо ещё одно "деловое здание" в центре Риги. Несчастные люди едут в офисы в центре. Лучше кластеры вне центра, как в районах Скансте, Новая Тейка, Business Garden Rīga. Пока порадовало бы, если бы вместо здания РТУ посеяли просто зелёный газон.

- Ну, у нас зато будет Rail Baltic. 200 евро за сантиметр! Это будет фантастика!

- В каком месте вам кажется, что эта архитектура впишется? При Сталине эти здания тоже считались современными и захватывающими.

- Попроси Шлесерса на Андрейсале построить что-то особенное. Не трогай Старую Ригу.

- Деньги есть, чтобы такое возвести?

- При такой коррупции, как в Латвии, лучше пусть не строят. 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать