«Взорву дом!» В Иманте сосед держит в страхе подъезд. Или Яниса оговорили?

Редакция PRESS 9 марта, 2026 16:12

Жители дома в рижском районе Иманта уже долгое время живут в напряжении из-за соседа, который, по их словам, угрожает окружающим, нападает на людей и устраивает скандалы. О ситуации рассказал телепроект «Degpunktā».

Один из жильцов, Вадим, показал журналистам внушительную папку документов. В ней — заявления в Государственную и муниципальную полицию, обращения в разные учреждения и собственные записи. По его словам, все эти материалы появились из-за поведения соседа Яниса, который живёт на пятом этаже.

«Не можем вообще спокойно жить. Нам с женой по 60 лет. Он сказал: мне всё равно, я ничего не боюсь. Позову ребят из района, и в твоё отсутствие убьём твою жену, потом тебя», — рассказал Вадим. По словам соседей, мужчина кричит с лоджии, включает громкую музыку, стучит в двери жильцов хоккейной клюшкой и разрисовывает дом граффити. На его действия в полицию неоднократно жаловались и другие жители.

Несколько лет назад произошёл серьёзный инцидент: мужчина напал на жену Вадима, соседку и сына. После этого его отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он провёл почти полгода. Некоторое время в доме было спокойно, однако позже конфликты возобновились.

Недавно ситуация вновь обострилась. По словам жильцов, мужчина пригрозил сорвать газовую трубу в своей квартире и взорвать дом. На место сразу вызвали полицию.

«В квартире была обнаружена сильная запах газа. Мужчина открыл газовый кран или газовую плиту. При осмотре квартиры была привлечена криминальная полиция и проведён санкционированный обыск. Во время обыска изъяты вещества растительного происхождения. Начат уголовный процесс по факту возможного хранения наркотических веществ», — сообщили представители полиции.

Сам Янис утверждает, что соседи его оговаривают.

«Потому что им что-то кажется. Конечно, я им ножом не угрожал. Мы все тут нормально живём, как братья. Мы позитивные люди. Какие вещества? Я не наркоман, я астронавт», — заявил мужчина. По данным правоохранительных органов, в отношении мужчины начаты два уголовных процесса.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

