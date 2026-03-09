«Взорву дом!» В Иманте сосед держит в страхе подъезд. Или Яниса оговорили?

Один из жильцов, Вадим, показал журналистам внушительную папку документов. В ней — заявления в Государственную и муниципальную полицию, обращения в разные учреждения и собственные записи. По его словам, все эти материалы появились из-за поведения соседа Яниса, который живёт на пятом этаже.

«Не можем вообще спокойно жить. Нам с женой по 60 лет. Он сказал: мне всё равно, я ничего не боюсь. Позову ребят из района, и в твоё отсутствие убьём твою жену, потом тебя», — рассказал Вадим. По словам соседей, мужчина кричит с лоджии, включает громкую музыку, стучит в двери жильцов хоккейной клюшкой и разрисовывает дом граффити. На его действия в полицию неоднократно жаловались и другие жители.

Несколько лет назад произошёл серьёзный инцидент: мужчина напал на жену Вадима, соседку и сына. После этого его отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он провёл почти полгода. Некоторое время в доме было спокойно, однако позже конфликты возобновились.

Недавно ситуация вновь обострилась. По словам жильцов, мужчина пригрозил сорвать газовую трубу в своей квартире и взорвать дом. На место сразу вызвали полицию.

«В квартире была обнаружена сильная запах газа. Мужчина открыл газовый кран или газовую плиту. При осмотре квартиры была привлечена криминальная полиция и проведён санкционированный обыск. Во время обыска изъяты вещества растительного происхождения. Начат уголовный процесс по факту возможного хранения наркотических веществ», — сообщили представители полиции.



Сам Янис утверждает, что соседи его оговаривают.

«Потому что им что-то кажется. Конечно, я им ножом не угрожал. Мы все тут нормально живём, как братья. Мы позитивные люди. Какие вещества? Я не наркоман, я астронавт», — заявил мужчина. По данным правоохранительных органов, в отношении мужчины начаты два уголовных процесса.