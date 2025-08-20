Latvijas pasts приостановит доставку посылок в США уже на этой неделе

Изменения не коснутся посылок из США в Латвию, предприятие продолжит обеспечивать доставку входящих посылок и бандеролей, как и прежде.

Решение связано с изданным президентом США Дональдом Трампом указом о приостановке беспошлинного режима "de minimis" для всех стран, который вступит в силу 29 августа этого года.

При этом "Latvijas pasts" продолжит осуществлять доставку в США почтовой корреспонденции, включая документы.

В компании отметили, что "Latvijas pasts" в сотрудничестве с вовлеченными сторонами ведет поиск решений, которые позволят как можно более оперативно возобновить доставку посылок в США.

Сейчас "Latvijas pasts" вместе с Европейским объединением почты ("PostEurop"), Международной почтовой корпорацией (IPC) и Всемирным почтовым союзом (UPU) ищет технические решения, чтобы обеспечить выполнение требований США в отношении коммерческих отправлений и корректного обмена таможенными данными, который подтвердит, что за посылки заплачены таможенные пошлины.

Ранее сообщалось, что и предприятие эстонской почтовой компании "Eesti Post" "Omniva" также временно приостановило доставку посылок в США в связи с новыми таможенными тарифами и неясными процедурами в США.

Оборот "Latvijas Pasts" в прошлом году составил 93,743 млн евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году, при этом компания понесла убытки в размере 111 203 евро в противовес прибыли годом ранее.