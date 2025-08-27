Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

© LETA 27 августа, 2025 20:36

Новости Латвии

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Спрудс отметил, что Латвия и Эстония работают бок о бок над укреплением региональной безопасности.

"Мы вместе работаем над сдерживанием угроз и созданием Балтийской линии обороны, демонстрируя тем самым серьезную и долгосрочную приверженность нашим союзникам", - подчеркнул Спрудс.

Министры согласились с тем, что для стран Балтии, являющихся внешней границей восточного фланга НАТО, особенно важно подавать пример по инвестициям в оборону. На саммите в Гааге союзники договорились выделять на оборону 5% валового внутреннего продукта, и Латвия и Эстония по-прежнему привержены этой цели.

Министры обороны также подчеркнули необходимость укрепления индивидуального и коллективного оборонного потенциала и полного достижения целей НАТО. Они также заявили о своей приверженности созданию Балтийской линии обороны, которая необходима для реализации оборонной концепции НАТО. На переговорах также подчеркивалась поддержка союзников со стороны принимающих стран.

Министры обороны обеих стран договорились о более тесном сотрудничестве в области защиты критической инфраструктуры как на суше, так и в Балтийском море. В то же время была подчеркнута важность поддержки со стороны Европейского союза, в частности, для обеспечения оборонной готовности Европы к 2030 году путем реализации плана "ReArm Europe".

Латвия и Эстония тесно сотрудничают в области обороны, чтобы укрепить региональную безопасность и удержать Россию от военной агрессии против стран Балтии. Обе страны регулярно координируют свои позиции в НАТО и ЕС, чтобы способствовать развитию коллективного оборонного потенциала и направлять ресурсы на обеспечение безопасности Балтийского региона.

Важной частью сотрудничества является координация национальных проектов по оборонным закупкам.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

