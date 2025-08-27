Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Спрудс отметил, что Латвия и Эстония работают бок о бок над укреплением региональной безопасности.

"Мы вместе работаем над сдерживанием угроз и созданием Балтийской линии обороны, демонстрируя тем самым серьезную и долгосрочную приверженность нашим союзникам", - подчеркнул Спрудс.

Министры согласились с тем, что для стран Балтии, являющихся внешней границей восточного фланга НАТО, особенно важно подавать пример по инвестициям в оборону. На саммите в Гааге союзники договорились выделять на оборону 5% валового внутреннего продукта, и Латвия и Эстония по-прежнему привержены этой цели.

Министры обороны также подчеркнули необходимость укрепления индивидуального и коллективного оборонного потенциала и полного достижения целей НАТО. Они также заявили о своей приверженности созданию Балтийской линии обороны, которая необходима для реализации оборонной концепции НАТО. На переговорах также подчеркивалась поддержка союзников со стороны принимающих стран.

Министры обороны обеих стран договорились о более тесном сотрудничестве в области защиты критической инфраструктуры как на суше, так и в Балтийском море. В то же время была подчеркнута важность поддержки со стороны Европейского союза, в частности, для обеспечения оборонной готовности Европы к 2030 году путем реализации плана "ReArm Europe".

Латвия и Эстония тесно сотрудничают в области обороны, чтобы укрепить региональную безопасность и удержать Россию от военной агрессии против стран Балтии. Обе страны регулярно координируют свои позиции в НАТО и ЕС, чтобы способствовать развитию коллективного оборонного потенциала и направлять ресурсы на обеспечение безопасности Балтийского региона.

Важной частью сотрудничества является координация национальных проектов по оборонным закупкам.