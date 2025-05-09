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Латвии грозит исчезновение с карты как нации: специалисты называют год, когда разразится кризис (5)

Редакция PRESS 9 мая, 2025 09:01

Латышские СМИ 5 комментариев

Scapix/ Tomas Griger

Латвии грозит исчезновение с карты как нации, если не произойдут серьёзные изменения — предупреждают эксперты. Будущее страны находится под угрозой из-за хронически нерешённых демографических проблем, и наиболее острый кризис, по прогнозам, может наступить уже к 2060 году.

Демография остаётся одной из самых слабых сторон государственной политики. Хотя власти заявляют о стремлении создать условия, благоприятные для семей, на практике, как отмечают специалисты, делается зачастую противоположное. Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс в эфире передачи TV24 «В центре внимания — экономика» отметил: ситуация близка к критической.

Среди главных угроз — снижение рождаемости, массовая эмиграция молодых людей, а также растущее число семей, откладывающих или вовсе отказывающихся от рождения детей. Несмотря на политические заявления, реальные меры не соответствуют поставленным целям.

«И в этом году мы увеличили разрыв неравенства между домохозяйствами с детьми и без них. К сожалению, мы движемся в противоположном направлении, хотя лозунги говорят о стремлении к улучшению демографии», — подчеркнул Лейшкалнс.

Согласно оценкам Eurostat, к 2060 году Латвия может оказаться в демографической ловушке. Хотя страна обладает потенциалом — низкой плотностью населения и благоприятными условиями для жизни, — без глубоких системных реформ это преимущество может быть утрачено. Эксперты настаивают: без немедленных и решительных шагов в демографической политике Латвия рискует остаться без будущего.

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