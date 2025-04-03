-В целом, государства согласились, скорее, с мнением экспертов, чем с позицией латвийского правительства. Латвии адресовано 18 рекомендаций, из них пять - для немедленных действий:

1. принимая во внимание, что латышский язык является одним из важнейших аспектов интеграции общества, расширить свой подход к интеграции общества за пределы содействия использованию латышского языка, включив больший акцент на межкультурном диалоге и правах меньшинств и, таким образом, укрепив чувство принадлежности к латвийскому обществу среди всех, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, одновременно обеспечивая выражение и поощрение идентичности меньшинств;

2. гарантировать равный доступ ромских детей к качественному инклюзивному образованию в рамках общеобразовательной школьной системы, проводя ежегодный мониторинг, в том числе с гендерной точки зрения, зачисления и посещения ромскими детьми дошкольных учреждений и школ. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество квалифицированных и адекватно оплачиваемых посредников и помощников учителей из числа ромов, а также обеспечить надлежащую поддержку ромским детям;

3. регулярно оценивать спрос на образование на языках меньшинств. Если спрос достаточный, обеспечить на всех уровнях образования адекватную возможность изучать и приобретать достаточную компетенцию на языках меньшинств, а также предоставить необходимые финансовые и другие ресурсы и материалы, руководства и обучение для учителей;

4. в рамках своей системы образования обеспечить право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, создавать и управлять собственными частными образовательными и учебными заведениями, которые предоставляют возможности для обучения языку своего меньшинства или получения образования на этом языке;

5. контролировать и оценивать влияние решения о переходе на полное образование на латышском языке на доступ к качественному образованию для детей, принадлежащих к национальным меньшинствам. Особое внимание следует уделять влиянию этих мер на результаты обучения детей, особенно на дошкольном и начальном уровнях, а также для детей с особыми образовательными потребностями. Власти должны обеспечить, чтобы соответствующим ученикам оказывалась адекватная поддержка, когда это необходимо, в том числе путем разработки соответствующих учебных материалов, методик обучения и подготовки учителей.

Другие рекомендации касаются и языков в предвыборных компаниях, и в СМИ, и борьбы с языком ненависти. Интересно, что рекомендации касаются использования языков меньшинств и на топографических указателях, и в отношениях с органами власти. Позицией правительства было, что соответствующие нормы сопровождаются оговорками и для Латвии не являются обязательными.