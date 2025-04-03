Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Латвии адресовано 18 «языковых» рекомендаций: Алексей Димитров — о документе ЕС (2)

Редакция PRESS 3 апреля, 2025 18:27

Выбор редакции 2 комментариев

-2 апреля Комитет министров Совета Европы (представители государств) принял резолюцию о соблюдении Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Принятие резолюции заняло довольно много времени - с момента принятия экспертного доклада прошло почти полтора года, - написал Алексей Димитров, юрист-международник, на своей страничке в Фейсбуке.

-В целом, государства согласились, скорее, с мнением экспертов, чем с позицией латвийского правительства. Латвии адресовано 18 рекомендаций, из них пять - для немедленных действий:

1. принимая во внимание, что латышский язык является одним из важнейших аспектов интеграции общества, расширить свой подход к интеграции общества за пределы содействия использованию латышского языка, включив больший акцент на межкультурном диалоге и правах меньшинств и, таким образом, укрепив чувство принадлежности к латвийскому обществу среди всех, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, одновременно обеспечивая выражение и поощрение идентичности меньшинств;

2. гарантировать равный доступ ромских детей к качественному инклюзивному образованию в рамках общеобразовательной школьной системы, проводя ежегодный мониторинг, в том числе с гендерной точки зрения, зачисления и посещения ромскими детьми дошкольных учреждений и школ. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество квалифицированных и адекватно оплачиваемых посредников и помощников учителей из числа ромов, а также обеспечить надлежащую поддержку ромским детям;

3. регулярно оценивать спрос на образование на языках меньшинств. Если спрос достаточный, обеспечить на всех уровнях образования адекватную возможность изучать и приобретать достаточную компетенцию на языках меньшинств, а также предоставить необходимые финансовые и другие ресурсы и материалы, руководства и обучение для учителей;

4. в рамках своей системы образования обеспечить право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, создавать и управлять собственными частными образовательными и учебными заведениями, которые предоставляют возможности для обучения языку своего меньшинства или получения образования на этом языке;

5. контролировать и оценивать влияние решения о переходе на полное образование на латышском языке на доступ к качественному образованию для детей, принадлежащих к национальным меньшинствам. Особое внимание следует уделять влиянию этих мер на результаты обучения детей, особенно на дошкольном и начальном уровнях, а также для детей с особыми образовательными потребностями. Власти должны обеспечить, чтобы соответствующим ученикам оказывалась адекватная поддержка, когда это необходимо, в том числе путем разработки соответствующих учебных материалов, методик обучения и подготовки учителей.

Другие рекомендации касаются и языков в предвыборных компаниях, и в СМИ, и борьбы с языком ненависти. Интересно, что рекомендации касаются использования языков меньшинств и на топографических указателях, и в отношениях с органами власти. Позицией правительства было, что соответствующие нормы сопровождаются оговорками и для Латвии не являются обязательными.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 137 реакций
Комментарии (2) 137 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (2)

Важно 20:50

Важно 2 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (2)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 2 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (2)

Важно 20:40

Важно 2 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (2)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 2 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (2)

Важно 20:18

Важно 2 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (2)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 2 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (2)

Важно 20:09

Важно 2 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать