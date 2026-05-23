Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

«LaTS»: Покупателям следует оценивать не только цены на полках, но и свои привычки покупок

Редакция PRESS 23 мая, 2026 14:45

Важно 0 комментариев

Соглашение о добросовестном перенесении снижения налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары является важным шагом для улучшения положения жителей, считает председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS») Раймондс Окманис. Однако он отмечает, что важна также и собственная ответственность покупателей, а также их способность критически оценивать свои покупательские привычки.

«Соглашение о добросовестном перенесении снижения НДС имеет большое значение, поскольку помогает укрепить доверие к рынку и даёт людям возможность реально почувствовать изменение цен в повседневных покупках. Однако не менее важны и привычки самих покупателей — людям всё чаще следует оценивать не только отдельные акции, но и общие расходы, а также ценовую политику разных магазинов», — отметил Р. Окманис.

Согласно публично доступной информации, в рамках пилотного проекта планируется применять пониженную ставку НДС в размере 12% к нескольким категориям продуктов питания, включая хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы. Одновременно торговцы и производители обязуются обеспечить прозрачное отображение цен, чтобы покупатели могли видеть, как снижение налога влияет на конечную стоимость товаров.

В розничной торговле отмечают, что конкуренция в сегменте основных продуктов питания в Латвии очень высока, поэтому торговцы будут заинтересованы перенести снижение цен и на магазинные полки. При этом на рынке сохраняются и другие факторы давления на цены — рост стоимости энергоресурсов, топлива, логистики и рабочей силы.

По мнению Р. Окманиса, покупателям всё чаще следует смотреть на общую экономику покупок, а не только на рекламу супермаркетов или самые громкие скидочные предложения.

«Нередко люди автоматически отправляются в крупные торговые центры, думая, что там всё будет дешевле. Однако в небольших и региональных торговых сетях цены на отдельные группы товаров могут быть очень конкурентоспособными или даже более выгодными. Кроме того, следует учитывать, что, отправляясь за небольшими покупками в супермаркет, люди часто приобретают и незапланированные товары», — пояснил Р. Окманис.

По его словам, важна и практическая сторона — поездка в супермаркет означает не только затраты времени, но и расходы на топливо, которые в последние месяцы вновь стали значимым фактором для бюджетов домохозяйств.

«Это вопрос общих расходов. Если человек едет за несколькими товарами в более удалённый магазин, следует учитывать не только цену на полке, но и время, расходы на топливо, а также спонтанные покупки, которые нередко составляют значительную часть итогового чека», — добавил Р. Окманис.

Эксперты отмечают, что эффект снижения НДС может иметь важное психологическое значение. Даже сравнительно небольшое снижение цен на основные продукты питания может создать у людей ощущение уменьшения ценового давления. Это особенно важно в период, когда общество по-прежнему очень чувствительно к изменениям цен на продукты.

В то же время представители отрасли подчёркивают, что снижение НДС само по себе не решит всех ценовых проблем. На динамику цен на продукты продолжат влиять мировые рынки, стоимость энергоресурсов и сезонность. Поэтому важную роль будут играть конкуренция между торговцами и способность покупателей сравнивать различные предложения.

В «Latvijas Tirgotāju savienība» считают, что в ближайшие месяцы именно прозрачная ценовая политика и более разумные покупательские привычки станут одними из ключевых факторов, которые определят, насколько ощутимой окажется выгода от снижения НДС для жителей Латвии.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских продовольственных розничных торговцев, сокращения затрат и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Важно

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать