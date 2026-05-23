«LaTS»: Покупателям следует оценивать не только цены на полках, но и свои привычки покупок

«Соглашение о добросовестном перенесении снижения НДС имеет большое значение, поскольку помогает укрепить доверие к рынку и даёт людям возможность реально почувствовать изменение цен в повседневных покупках. Однако не менее важны и привычки самих покупателей — людям всё чаще следует оценивать не только отдельные акции, но и общие расходы, а также ценовую политику разных магазинов», — отметил Р. Окманис.

Согласно публично доступной информации, в рамках пилотного проекта планируется применять пониженную ставку НДС в размере 12% к нескольким категориям продуктов питания, включая хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы. Одновременно торговцы и производители обязуются обеспечить прозрачное отображение цен, чтобы покупатели могли видеть, как снижение налога влияет на конечную стоимость товаров.

В розничной торговле отмечают, что конкуренция в сегменте основных продуктов питания в Латвии очень высока, поэтому торговцы будут заинтересованы перенести снижение цен и на магазинные полки. При этом на рынке сохраняются и другие факторы давления на цены — рост стоимости энергоресурсов, топлива, логистики и рабочей силы.

По мнению Р. Окманиса, покупателям всё чаще следует смотреть на общую экономику покупок, а не только на рекламу супермаркетов или самые громкие скидочные предложения.

«Нередко люди автоматически отправляются в крупные торговые центры, думая, что там всё будет дешевле. Однако в небольших и региональных торговых сетях цены на отдельные группы товаров могут быть очень конкурентоспособными или даже более выгодными. Кроме того, следует учитывать, что, отправляясь за небольшими покупками в супермаркет, люди часто приобретают и незапланированные товары», — пояснил Р. Окманис.

По его словам, важна и практическая сторона — поездка в супермаркет означает не только затраты времени, но и расходы на топливо, которые в последние месяцы вновь стали значимым фактором для бюджетов домохозяйств.

«Это вопрос общих расходов. Если человек едет за несколькими товарами в более удалённый магазин, следует учитывать не только цену на полке, но и время, расходы на топливо, а также спонтанные покупки, которые нередко составляют значительную часть итогового чека», — добавил Р. Окманис.

Эксперты отмечают, что эффект снижения НДС может иметь важное психологическое значение. Даже сравнительно небольшое снижение цен на основные продукты питания может создать у людей ощущение уменьшения ценового давления. Это особенно важно в период, когда общество по-прежнему очень чувствительно к изменениям цен на продукты.

В то же время представители отрасли подчёркивают, что снижение НДС само по себе не решит всех ценовых проблем. На динамику цен на продукты продолжат влиять мировые рынки, стоимость энергоресурсов и сезонность. Поэтому важную роль будут играть конкуренция между торговцами и способность покупателей сравнивать различные предложения.

В «Latvijas Tirgotāju savienība» считают, что в ближайшие месяцы именно прозрачная ценовая политика и более разумные покупательские привычки станут одними из ключевых факторов, которые определят, насколько ощутимой окажется выгода от снижения НДС для жителей Латвии.

