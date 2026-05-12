«LaTS»: новое регулирование ЕС по упаковке существенно увеличит административную нагрузку на небольшие магазины

«Курс на сокращение объёмов упаковочных отходов — правильный. Однако для небольших и средних магазинов это будет не только экологический вопрос. Это повлияет на организацию работы, гигиену, учёт и расходы. Чем меньше магазин, тем ощутимее каждая новая обязанность», — отмечает Р. Окманис.

По его словам, особенно сложной может стать практическая реализация новых требований в ежедневной торговле. Если покупатели всё чаще будут использовать собственные контейнеры или многоразовую упаковку, торговцам придётся адаптировать процессы обслуживания клиентов, обеспечивать соблюдение санитарных норм и обучать персонал.

«Если покупатель приходит со своей тарой, у магазина должны быть чёткие правила: как безопасно её принимать, как избегать недоразумений при взвешивании и на кассе, а также как сотрудникам действовать в нестандартных ситуациях. Это означает инструкции, обучение и время — а значит, и дополнительные расходы», — поясняет Окманис.

По мнению “LaTS”, наибольший вызов заключается в том, что новые требования сильнее всего почувствуют именно небольшие торговцы, у которых нет таких административных ресурсов, как у международных торговых сетей. Это может означать дополнительную нагрузку как для руководителей магазинов, так и для сотрудников, которым параллельно с основной работой придётся обеспечивать выполнение новых процедур.

Публично доступная информация подтверждает, что административная нагрузка для торговцев действительно возрастёт. Новое Регулирование ЕС об упаковке и упаковочных отходах вступило в силу в феврале 2025 года и в полном объёме начнёт применяться с августа 2026 года. Его цель — сократить количество упаковочных отходов и стимулировать повторное использование упаковки.

Документ предусматривает более строгие требования к перерабатываемости упаковки, маркировке и системам повторного использования. В отдельных случаях торговцы будут обязаны предоставить покупателям возможность использовать собственную тару или многоразовую упаковку без дополнительной платы. Одновременно придётся внедрять и новые требования к информированию и маркировке.

Эксперты отрасли отмечают, что это приведёт не только к техническим изменениям, но и к серьёзному пересмотру бизнес-процессов. Торговцам придётся теснее сотрудничать с поставщиками, адаптировать работу магазинов и следить за новыми требованиями, связанными с оборотом и учётом упаковки.

Р. Окманис подчёркивает, что торговцы в целом поддерживают устойчивые решения, однако при внедрении регулирования важны разумный подход и достаточный переходный период.

«Важно, чтобы внедрение регулирования было практически реализуемым и не создавало несоразмерной нагрузки для небольших торговцев. В противном случае существует риск, что административные расходы в итоге скажутся и на ценах товаров», — отмечает он.

Ожидается, что в ближайшие годы новые требования существенно изменят как привычки использования упаковки, так и процессы розничной торговли по всему Европейскому союзу. В Латвии наиболее заметное влияние, вероятнее всего, ощутят именно малые и средние магазины, которым придётся адаптироваться к новой системе при ограниченных ресурсах.

SIA “LaTS” была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних продуктовых ритейлеров Латвии, снизить их издержки и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 компаний и насчитывает более 700 торговых точек по всей стране.