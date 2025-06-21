Квартиры есть, а счастья нет: Рига демонстрирует худшую динамику в ЕС по численности горожан

Однако в то же время, по данным Евростата, количество домохозяйств в Польше выросло с 13,9 млн до 15,6 млн. Все больше одиноких людей или бездетных пар, а количество семей с детьми сокращается.

По данным Евростата, доля домохозяйств, состоящих из одного человека или пары, в общем числе домохозяйств выросла с 37% в 2006 году до 57% в 2024 году. Во всем ЕС такие домохозяйства составляют более 61% от общего числа.

Это тенденция, которая оказывает заметное влияние на рынок жилья. В Польше по-прежнему достаточно мало квартир, а условия по сравнению с западными странами зачастую хуже. Даже без роста числа домохозяйств при небольшом количестве квартир потребности многих из них могут быть просто недостаточно удовлетворены.

На приведенном графике мы видим, что по доступности жилья Польша и в самом деле находится ближе к концу, зато Латвия – ближе к началу списка.

Количество квартир на 1 тыс. жителей в европейских странах в 2023 г.

Но несмотря на то, что население Польши сокращается, население крупнейших польских агломераций продолжает расти, и эта тенденция, по всей видимости, не изменится. Между 2011 и 2021 годами население Польши сократилось на 1,6%, но при этом в функциональных городских районах Варшавы и Вроцлава оно выросло соответственно на 11 и 13%. В случае Познани, Гданьска и Кракова этот показатель составил 8-10%. Зато сократилось население Лодзи и Катовице.

Так происхождит по всей Европе. Даже население болгарской столицы Софии с 1989 года выросло на 8%, в то время как во всей Болгарии за этот период сократилось более чем на четверть – своеобразный антирекорд Евросоюза. Население Таллинна за последние 25 лет выросло на 22%, а во всей Эстонии за это время сократилось. Таким образом, даже в странах, которые страдают от депопуляции, крупнейшие мегаполисы способны привлекать новых жителей. За одним очень ярким исключением. Думаю, вы уже догадались, каким. Ну, конечно, это Латвия. Где падение численности населения что по стране, что по столице практически одинаково.

Изменение численности населения в отдельных странах (красный столбик) и их крупнейших городах (синий столбик) в 2005–2021 годах. Данные в процентах.

Даже в Литве при сопоставимом с Латвией сокращении населения Вильнюс немного подрос.

Остается воскликнуть – нам бы проблемы поляков!