Квартира — внуку, дача — сыну: обязательно ли завещать своё имущество?

Хорошо, когда в семье царят мир и согласие, а вопросы наследства не нарушают эти добрые традиции. Но нередко квартира бабушки, к которой при жизни внуки приходили разве что в детсадовском возрасте, становится причиной ссоры на всю жизнь между теми же внуками и их родителями.

Раньше люди не задумывались о завещании: в советское время мало у кого была недвижимая собственность и оставить в наследство можно было разве что денежные накопления, у кого они были, да домашнюю утварь. Но после приватизации жилья ситуация изменилась - и даже стареющие обладатели однокомнатных «хрущевок» стали предметом внимания родственников и аферистов...

Завещание – это удобно всем

Пожилые люди часто спрашивают: можно ли оставить завещание, но так, чтобы не ходить к нотариусу? Одних пугают расходы, у других нет сил, чтобы добраться до нотариальной конторы из спального района столицы, а тем более если завещатель живет в провинции, да еще в сельской местности.

Закон предоставляет жителю выбрать, как поступить со своей собственностью.

Право собственности в Латвии регулирует Гражданский закон. Согласно законодательству, действуют три вида наследования: по закону, по договору и по завещанию. Какой выбрать: тот, что удобнее, тот, который кажется более надежным, или по обстоятельствам?

Читатель Антон ЕВСЕЕВ хочет завещать свою квартиру в центре Риги, на улице Томсона, которая сейчас стоит недешево, и гараж, тоже в центре, своему внуку.

- С сыном у нас сложные отношения. После смерти жены, его матери, я остался один, - поделился бедой мужчина. – А вот внук хороший вырос, часто навещает меня, у него надежное образование – инженер в области транспорта. Хочу его поддержать...

В данном случае, как разъясняет юрист Ирина САВЕЛЬЕВА, владельцу недвижимости стоит составить завещание в пользу внука:

- Если же читатель не составит завещание, то по закону его имущество отойдет сыну как прямому наследнику, а внуку может достаться только одна четвертая часть, и то если он будет на этом настаивать...

Чем хорошо завещание? Оно дает возможность владельцу собственности свободно распоряжаться ею при жизни. Например, продать, заложить в банке, подарить.

Некоторые люди опасаются составлять завещание, потому что родственник или другое лицо, которому было завещано имущество, может выйти из доверия. Всякое бывает в жизни. Например, жена уйдет к другом, или муж, дочь или сын проявят неуважение... и т. д. А квартира, дача, машина, денежные накопления уже завещаны «предателям».

Однако завещание – это не навсегда. Наследодатель при жизни может неоднократно полностью отменить его или частично изменить, а имущество остается в полном его распоряжении. И каждое новое завещание аннулирует предыдущее...

V К нотариусу обязательно?

Завещание может быть публичным (составленным и хранящимся у нотариуса или в сиротском суде) или частным (написанным наследодателем вручную и хранящимся у него дома).

Если наследодатель хочет написать завещание сам, не обращаясь к нотариусу, то надо самому своей рукой, а не на компьютере написать документ, подписать его. Оно имеет такую же юридическую силу, как и нотариально заверенное завещание. Но есть опасность, что оно потеряется, что наследодатель забудет, куда его спрятал, или его кто-то уничтожит с дурными намерениями.

Поэтому лучше сообщить доверенному лицу о наличии такого завещания, отдать на хранение надежному человеку.

* Базовые цены: составление завещания у нотариуса – 45 евро; хранение документа – 64 евро...

С согласия обеих сторон

Немало пожилых людей хотят обеспечить себе спокойную старость. И если у них нет заботливых и бескорыстных родственников, то получить помощь и, возможно, содержание в старости они могут, заинтересовав кого-то своей единственной ценностью – квартирой.

- Приходит ко мне дочка соседки, помогает убрать в квартире, иногда меня в поликлинику ее муж отвезет, - рассказала читательница Александра Сергеевна. – Чем я могу их отблагодарить? Своих детей у меня нет, муж давно умер, сестра - тоже. А ее сын, мой племянник, живет где-то за границей...

Соседи предложили, что они будут помогать ей, даже оплачивать коммунальные услуги, а она взамен завещает им квартиру. Так будет справедливо: ведь может появиться и племянник, который живет за границей, а он - вполне законный наследник.

- В этом случае надежнее будет составить договор о наследовании. Его после подписания у нотариуса уже нельзя будет изменить в одностороннем порядке, - поясняет юрист. – Здесь советую четко указать определенные пункты, которые обязуется выполнять одна и другая сторона. Но больше - та, которая обязалась помогать собственнице квартиры...

Надо указать в договоре, что соседи обязуются делать: помогать по дому – прописать, что именно; сопровождать в поликлинику, в магазин – перечислить все маршруты; оплачивать коммунальные услуги – можно указать, какие и в каком объеме. И т. д. В таком случае человек может быть уверен, что в старости он будет окружен заботой, пусть и мотивированной.

А для наследника важно, что его имя будет занесено в Земельную книгу: фактически за ним резервируются права собственности. Договор о наследовании дает гарантии того, что в будущем кто-то не сможет обманным путем завладеть имуществом наследодателя, как, увы, бывает.

Однако этот вид завещания в Латвии используется крайне редко – возможно, из-за сложности обязательств будущих наследников и невозможности отмены в одностороннем порядке...

Цена вопроса

Оставлять имущество родственникам по договору о наследовании или завещанию выгоднее в плане финансов. В таких случаях за закрепление права собственности в Земельной книге для наследников установлена меньшая пошлина.

В настоящий момент в Латвии нет налога на наследство, разве что на авторское вознаграждение, выплачиваемое наследникам авторских прав. Обычно наследники платят государственную пошлину, которая зависит от степени родства и кадастровой стоимости имущества.

(!) При ведении наследственных дел у нотариуса размер расходов зависит от стоимости наследства и степени родства. Кроме того, возможны пошлины в Земельной книге, платежи в CSDD и другие. Если наследник продает унаследованную недвижимость, к нему может быть применен налог с прироста капитала. Но существуют случаи, когда этот налог уплачивать не надо.

Расходы могут быть весьма значительными, поэтому рекомендуется планировать их заранее, обратившись к юристу или нотариусу...

Вся родня

Как показывает практика, в Латвии жители в основном выбирают наследование по закону, то есть не составляют ни завещания, ни договора о наследовании. Хотя вступление в права наследования по закону несет бОльшие расходы и пошлины.

В таком случае имущество получают ближайшие родственники – в порядке, указанном в законе. В первую очередь это супруг и нисходящие родственники (дети, внуки). Если их нет, то право наследования переходит к ближайшим восходящим родственникам (родителям, дедушкам и бабушкам). Также, в случае отсутствия более близких родственников, наследовать могут братья и сестры наследодателя, а также их дети.

Однако наследники одной семьи могут поссориться из-за оставленного наследства, либо у наследодателя при жизни было несколько семей, и тогда между родственниками может возникнуть конфликт интересов. А завещание снижает накал страстей вокруг наследства.

(!) Если же у наследодателя нет родственников и никто не заявил право на наследство, имущество переходит государству...

кстати

Согласно данным опросов, только менее 10% опрошенных латвийцев юридически урегулировали свои наследственные дела, то есть составили завещание или иным образом распределили наследство, например подписав договор дарения...

Лана ВАСИЛЬЕВА