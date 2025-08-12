Ещё 26 автозаправок: «Circle K Latvia» расширяется

24 июля СК принял решение разрешить "Circle K" приобрести единоличное решающее влияние на 26 автозаправочных станций (АЗС), принадлежащих "Astarte-nafta".

В то же время, чтобы избежать рисков ограничения конкуренции, СК наложил на сделку обязательные условия: приобретенная у ""Astarte-nafta" АЗС в Добеле должна быть сохранена как автоматизированная АЗС, пока на ней работает франчайзинговая АЗС "Circle K".

Слияние затронет территории, на которых работают АЗС "Astarte-nafta" - населенные пункты, их ближайшие окрестности и участки автомагистралей по всей Латвии. СК пришел к выводу, что, например, в Ливаны и Айзпуте, где "Circle K" до сих пор не присутствовала, конкуренция не снизится, поскольку "Astarte-nafta" заменит "Circle K".

Однако в Тукумсе, Лимбажи, Екабпилсе, Елгаве и их окрестностях, а также на некоторых участках Даугавпилсского шоссе (A6), Баускского шоссе (A7) и Лиепайского шоссе (A9) и в окрестностях Кусы (Мадонский край), где деятельность двух компаний перекрывается, СК рассчитал доли рынка и коэффициенты концентрации предприятий.

Анализ позволил прийти к выводу, что на соответствующих территориях не ожидается значительного ослабления конкуренции или повышения цен. Более того, на этих территориях есть и другие участники рынка, что позволит потребителям выбирать наиболее предпочтительную для них АЗС.