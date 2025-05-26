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Купил билет, а планы изменились – как вернуть деньги за несостоявшийся проезд?

Редакция PRESS 26 мая, 2025 20:33

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Наш читатель Евгений написал, что купил билет на автобус до Лудзы, но в результате поехать не смог – его планы изменились. Билет стоил почти 7 евро, поэтому он решил вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, но оказалось, что это невозможно сделать - простейшая операция вылилась в целую эпопею, в итоге билет так никто и не аннулировал и деньги не вернул:

"Я позвонил администратору, но она отказалась помочь пассажиру и не отменила билет. Оказалось. Что на Лудзенской автостанции нет ни директора, ни начальника, - никого, кто мог бы отменить билет, - там вообще ничего нет, - возмущается Евгений.

Тогда Евгений провел своем мини-расследование - пытался отменить билет через другие кассы: "На железнодорожных станциях в Зилупе, Торнякалнсе, Икшкиле, Лиелварде, Кегумсе тоже ничего нет. Сдать билет не получилось".

Деньги ему в итоге так и не вернули. Евгений обратился в Press.lv с вопросом – разве это нормально, когда пассажир не может сдать билет и вернуть уплаченные за него деньги, если по каким-то причинам вынужден свою поездку отменить?

"Я настаиваю на том, чтобы этот вопрос был рассмотрен на высшем уровне, поскольку действующая система не работает и нуждается в усовершенствовании, - убежден пассажир. Он советует нашим автоперевозчикам и ответственным за инфраструктуру брать пример с других городов Европы. - На всех станциях нужно провести реконструкцию, чтобы они были красивыми и ухоженными – как вокзалы в столицах других стран – в Берлине, Хельсинки, Варшаве. Я с большим уважением призываю пригласить представителей этих городов в Латвию и обсудить всё это с нашими властями и автоперевозчиками".

Сдать билет можно, но есть но – не позднее, чем за два часа до поездки

 За тем, как работают пассажирские автоперевозчики, надзирает Дирекция автотранспорта. Глава отдела коммуникации Государственного ООО "Дирекция автотранспорта" Виктор Закис так комментирует ситуацию:

- Автотранспортная дирекция связалась с представителем ООО Norma A, которая сообщила, что проездной билет можно вернуть в месте его приобретения, в данном случае — на Рижском международном автовокзале (Rīgas SAO). Соответственно, на коммерческих рейсах перевозчик Norma A руководствуется требованиями Правил Кабинета министров № 599 "Порядок предоставления и использования услуг общественного транспорта".

А 40 пункт этих правил гласит: если пассажир не воспользовался приобретенным билетом для проезда в региональном междугороднем или региональном общественном транспорте местного значения, он имеет право сдать его обратно в место продажи билетов. При этом ему возвращается 75% от стоимости проезда и провоза багажа.

Стоит учесть - деньги возвращаются лишь в случае, если билет и багажный билет сданы в место продажи билетов не позднее чем за два часа до начала срока действия билета (то есть до отправления).

При этом пассажир может обратиться к перевозчику с заявлением, указав причины возврата билета, и это заявление будет рассмотрено.

К сожалению, Евгений не сообщил, в какие сроки он пытался свой билет сдать – сколько оставалось времени до поездки. Или  же он пытался вернуть деньги уже после того, как поездка не состоялась. Поэтому сложно прокомментировать, были ли допущены автоперевозчиком какие-то нарушения, или же отказ вернуть деньги за несостоявшуюся поездку был в рамках действующих правил. 

Хочешь сдать билет? – Поезжай назад в Ригу

Так или иначе – неудобства для пассажиров налицо: в случае Евгения, который купил билет в Риге на поездку из Лудзы в Даугавпилс, билет сдать или поменять можно  только на Рижской автостанции, где он ранее и был куплен. То есть человеку, если он физически уже находится в Лудзе, сделать это практически невозможно за два часа до поездки. Разве что ехать для этого назад в Ригу.

На заметку пассажирам: билет можно вернуть не позднее, чем за два часа до выезда, получив назад деньги.

Вернуть стоимость билета можно лишь в месте его покупки. 

Фото иллюстративное.

 

 

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