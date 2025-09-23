Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 15:41

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Наступление команды Трампа идет сразу по нескольким фронтам, отмечается в исследовании - от создания торговой напряженности через оборону и вплоть до открытой поддержки европейских ультраправых. Разногласия, сомнения и попытка "задабривать и отвлекать" Трампа со стороны лидеров ЕС только поощряют такое отношение.

"Не думаю, что кто-то будет оспаривать тот факт, что администрация Трампа пытается вмешиваться во внутреннюю политику стран-членов ЕС. Если Трамп добьется успеха на этом фронте, то это приведет к крену идеологического центра европейской политики вправо - в тех вопросах, которые американский президент считает ключевыми для современных демократий", - уверяет автор доклада, политолог Павел Зерка. По его мнению, у этого политического крестового похода есть и другое измерение, менее заметное - "унижение Европы".

"Я думаю, что и сами европейские лидеры, правительства и институты оставили ему много возможностей для унижения, - поясняет Зерка. - Идет ли речь о тарифной войне с США, о саммите НАТО и увеличении расходов на оборону или том, как обращаются с европейскими лидерами на мирных переговорах по Украине, где им практически приходится стучать в дверь, чтобы быть услышанными. Иначе их просто не пускают в комнату".

Переписать сценарий в свою пользу

В докладе отмечается, что уровень доверия к ЕС в европейском обществе остаётся высоким, несмотря на волну кризисов и политические удары, нанесенные Вашингтоном. Согласно последним данным, опубликованным Евростатом, 52% граждан доверяют блок, и это самый высокий показатель с 2007 года.

По мнению Павла Зерки, у ЕС есть потенциал для того, чтобы переписать сценарий в свою пользу. "Там, где раньше люди воспринимали ЕС в основном как экономическую единицу, торговый блок, рынок, приходит понимание того, что Европа играет важную роль в геополитике, в отношениях с другими мировыми державами, а также в защите демократических ценностей, находящихся под угрозой , которые находятся под угрозой как за пределами, так и внутри Европы", - подчеркивает он.

Автор доклада призывает европейских лидеров выйти из зоны комфорта и шаг за шагом наращивать стратегическую автономию в области обороны, технологий и энергетической политики, а также завершить создание единого рынка.

Однако в анализе подчеркивается, что ЕС сегодня не является полностью сбалансированным блоком и что президент США имеет уверенную политическую опору у лидеров Венгрии, Италии и Словакии.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Важно 15:45

Важно 0 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

