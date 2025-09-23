«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Наступление команды Трампа идет сразу по нескольким фронтам, отмечается в исследовании - от создания торговой напряженности через оборону и вплоть до открытой поддержки европейских ультраправых. Разногласия, сомнения и попытка "задабривать и отвлекать" Трампа со стороны лидеров ЕС только поощряют такое отношение.

"Не думаю, что кто-то будет оспаривать тот факт, что администрация Трампа пытается вмешиваться во внутреннюю политику стран-членов ЕС. Если Трамп добьется успеха на этом фронте, то это приведет к крену идеологического центра европейской политики вправо - в тех вопросах, которые американский президент считает ключевыми для современных демократий", - уверяет автор доклада, политолог Павел Зерка. По его мнению, у этого политического крестового похода есть и другое измерение, менее заметное - "унижение Европы".

"Я думаю, что и сами европейские лидеры, правительства и институты оставили ему много возможностей для унижения, - поясняет Зерка. - Идет ли речь о тарифной войне с США, о саммите НАТО и увеличении расходов на оборону или том, как обращаются с европейскими лидерами на мирных переговорах по Украине, где им практически приходится стучать в дверь, чтобы быть услышанными. Иначе их просто не пускают в комнату".

Переписать сценарий в свою пользу

В докладе отмечается, что уровень доверия к ЕС в европейском обществе остаётся высоким, несмотря на волну кризисов и политические удары, нанесенные Вашингтоном. Согласно последним данным, опубликованным Евростатом, 52% граждан доверяют блок, и это самый высокий показатель с 2007 года.

По мнению Павла Зерки, у ЕС есть потенциал для того, чтобы переписать сценарий в свою пользу. "Там, где раньше люди воспринимали ЕС в основном как экономическую единицу, торговый блок, рынок, приходит понимание того, что Европа играет важную роль в геополитике, в отношениях с другими мировыми державами, а также в защите демократических ценностей, находящихся под угрозой , которые находятся под угрозой как за пределами, так и внутри Европы", - подчеркивает он.

Автор доклада призывает европейских лидеров выйти из зоны комфорта и шаг за шагом наращивать стратегическую автономию в области обороны, технологий и энергетической политики, а также завершить создание единого рынка.

Однако в анализе подчеркивается, что ЕС сегодня не является полностью сбалансированным блоком и что президент США имеет уверенную политическую опору у лидеров Венгрии, Италии и Словакии.