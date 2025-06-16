Культурная пауза: оперу в Риге готовятся закрыть на несколько месяцев из-за несогласованного ремонта

Председатель правления LNOB Сандис Волдиньш рассказал, что здание театра нуждается в срочной замене инженерных сетей, поскольку системы находятся в аварийном состоянии. Работы планировали провести в летние месяцы, когда спектакли не идут, но из-за бюрократических проволочек сроки согласования затянулись более чем на год.

Теперь, чтобы уложиться в финальный срок, к 30 мая 2026 года, театру, возможно, придётся приостановить работу на два месяца в следующем сезоне. «К сожалению, избежать паузы не получится», — признал Волдиньш. По его словам, в любом случае потребуются сверхурочные и ночные смены, чтобы успеть вовремя.

Проект по повышению энергоэффективности здания оценивается в 12,1 миллиона евро — это крупнейшие вложения с начала 90-х годов. Основную часть, 11,6 миллиона, покрывает ЕС через механизм восстановления и устойчивости. Остальное добавит сам театр.

Помимо обновления инженерных систем, проект включает улучшение температурного режима, вентиляции и микроклимата, а также частичную реставрацию интерьеров. Здание оперы — объект архитектурного наследия национального значения, поэтому все работы проходят под надзором специалистов и с учётом рекомендаций по сохранению исторического обл