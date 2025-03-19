Кто виноват: Линкайтс в подкасте рассказал, как было дело с проектированием Rail Baltica

«У меня был сложный период. Но если оглянуться назад, можно было сделать что-то по-другому. Думаю, мне следовало быть более настойчивым в отношении проектирования RB Rail. У нас также были громкие разговоры о том, что проекты должны быть готовы к началу 2022 года, но они не были готовы. Потом весь менеджмент RB Rail рассказывал мне, как они собираются в Испанию и пытался договориться о продлении сроков. Переговоры у нас были на повышенных тонах. Очевидно, что это был май 2022 года, когда мне следовало быть более настойчивым и потребовать расторжения контракта», — сказал Линкайтс.

Бывший министр признал, что проект Rail Baltica является сложным.

«Кто виноват? Я думаю, что это наша система. Ни один крупный строительный проект не продвигается быстро, начиная с общественных консультаций, проектирования, рекомендаций», — добавил Линкайтс.