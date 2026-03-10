По словам Силини, комиссия под руководством госсекретаря Министерство финансов Латвии должна оценить закупку, проведённую балтийским совместным предприятием RB Rail. Вторая проверка под руководством госсекретаря Министерство экономики Латвии должна прояснить ситуацию с недостроенными опорами моста через река Даугавa и начатой железнодорожной эстакадой в Марупе.

Премьер подчеркнула: «Обществу должна быть доступна ясная и подробная информация о принятых решениях, их обоснованности и влиянии на государственный бюджет, а также о возможной ответственности должностных лиц».

При этом она отметила, что проект необходимо реализовать: «Rail Baltica должен быть построен — это вопрос безопасности и развития», однако делать это нужно ответственно и прозрачно.

Как ранее сообщала программа Nekā personīga на канале TV3, страны Балтии изначально договорились совместно закупать материалы для проекта, чтобы снизить стоимость. Однако после долгих споров выяснилось, что в одном из тендеров компания с предложением на десятки миллионов евро дешевле была отклонена по формальным причинам.

По данным RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, из них около 5,5 млрд евро — в Латвии. При этом за счёт оптимизации технических решений возможна экономия до 500 млн евро. Общая же стоимость проекта, по текущим оценкам, может достигнуть 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году она оценивалась примерно в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи от Таллин до границы Литва и Польша, которая соединит страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить около 870 км путей, по которым поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.

Кроме того, в декабре 2024 года Генеральная прокуратура Латвии начала уголовное производство о возможных нарушениях при реализации проекта. Расследование передано в KNAB — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Следствие проверяет, могли ли ответственные должностные лица нанести государству крупный финансовый ущерб.