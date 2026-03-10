Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Кто-то должен ответить: Силиня требует разбирательств по закупкам Rail Baltica (3)

© LETA 10 марта, 2026 08:28

Новости Латвии 3 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня предложила 10 марта рассмотреть в правительстве вопрос о проведении двух служебных проверок в связи с реализацией проекта Rail Baltica. Об этом она сообщила в социальной сети X.

По словам Силини, комиссия под руководством госсекретаря Министерство финансов Латвии должна оценить закупку, проведённую балтийским совместным предприятием RB Rail. Вторая проверка под руководством госсекретаря Министерство экономики Латвии должна прояснить ситуацию с недостроенными опорами моста через река Даугавa и начатой железнодорожной эстакадой в Марупе.

Премьер подчеркнула: «Обществу должна быть доступна ясная и подробная информация о принятых решениях, их обоснованности и влиянии на государственный бюджет, а также о возможной ответственности должностных лиц».

При этом она отметила, что проект необходимо реализовать: «Rail Baltica должен быть построен — это вопрос безопасности и развития», однако делать это нужно ответственно и прозрачно.

Как ранее сообщала программа Nekā personīga на канале TV3, страны Балтии изначально договорились совместно закупать материалы для проекта, чтобы снизить стоимость. Однако после долгих споров выяснилось, что в одном из тендеров компания с предложением на десятки миллионов евро дешевле была отклонена по формальным причинам.

По данным RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, из них около 5,5 млрд евро — в Латвии. При этом за счёт оптимизации технических решений возможна экономия до 500 млн евро. Общая же стоимость проекта, по текущим оценкам, может достигнуть 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году она оценивалась примерно в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи от Таллин до границы Литва и Польша, которая соединит страны Балтии с остальной Европой. Планируется построить около 870 км путей, по которым поезда смогут двигаться со скоростью до 240 км/ч.

Кроме того, в декабре 2024 года Генеральная прокуратура Латвии начала уголовное производство о возможных нарушениях при реализации проекта. Расследование передано в KNAB — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Следствие проверяет, могли ли ответственные должностные лица нанести государству крупный финансовый ущерб.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)

Главные новости

Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (3)

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать