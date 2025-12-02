Кто собирает деньги, которые народ переплачивает за отопление? Выводы «Неаткариги»

Правящая коалиция не осмелилась отклонить требование оппозиции создать парламентскую следственную комиссию для расследования подорожания централизованного теплоснабжения в Риге. 6 ноября за создание комиссии проголосовали 92 депутата Сейма. 27 ноября по одному депутату от всех фракций Сейма собрались на заседание для организации комиссии и избрали ее председателем депутата от «Объединенного списка» Андриса Кулбергса. Создание комиссии является результатом его инициативы. Ранее он уже возглавлял комиссию, которая хорошо описала, но не уменьшила удорожание строительства «Rail Baltica». Из предыдущей комиссии в нынешнюю перешел также депутат «Latvija Pirmajā vietā» Кристапс Криштопанс, который вновь будет секретарем комиссии. Членом обеих комиссий является Амиль Салимов из партии «Стабильности!». От «Новой единства» — Угис Ротбергс, а от «Прогрессивных» — Эдмундс Цепуритис, который уже обещает уйти с поста члена комиссии. Он находится в конфликте интересов как один из подозреваемых в повышении цен на тепло. Входящая в коалицию Партия зеленых и крестьян (СЗК) направила в комиссию Валдиса Масловскиса, а оппозиционный Нацблок – Юргиса Клотиньша.

Вместо греха ищут козлов отпущения

Заявление Андриса Кулбергса о необходимости создания комиссии и цели расследования сводится к тому, что «газ стоит столько же, сколько до войны, а «Rīgas Siltums» (RS) поднимает тариф!». Другими словами, цена природного газа в течение этого года снижалась, а тариф RS на начавшийся отопительный сезон повышен на 11%.

Повышение тарифа на 11% произошло со скандалом после того, как RS первоначально требовало поднять тариф сразу на 20%. За выдвижение такого требования был уволен председатель правления RS Илварс Петерсонс. Такое решение совет RS принял 4 сентября после того, как министр экономики Виктор Валайнис потребовал отставки не только Петерсонса, но и всего совета. Жертвой руководителя компании и снижением запрошенного подорожания тепла совет RS продержался до 28 ноября, когда члены совета Евгений Белезяк и Мартиньш Лаздовскис были понижены до временных членов до тех пор, пока в результате конкурса не будут найдены полноправные члены.

Права собственности, а следовательно, и права назначать и увольнять руководителей RS делятся между Ригой (Рижской думой) — 48% капитала и Латвийским государством в лице Министерства экономики — 48,99% капитала, к которым нужно прибавить ещё 0,005%, которыми управляет подконтрольное Минэкономики АО «Latvenergo». Для получения минимального большинства любой из этих сторон не хватает ровно тех 2% капитала RS, управление которыми — единственное публично заметное занятие ООО «Enerģijas risinājumi. RIX». Такой исторически сложившийся запутанный клубок собственности устраивает всех совладельцев как средство избегать ответственности за деятельность RS, итогом которой является очередное повышение тарифов на теплоснабжение. У государства ровно столько же возможностей винить в этом Рижскую думу, сколько у думы — винить государство.

Каждый может найти удобные для себя цифры

Влияние государства на RS проявляется и в том, что тарифы RS должен утверждать Регулятор общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija), председателя совета и четырёх членов совета которого по предложению Кабинета министров назначает Сейм. 28 ноября комиссия организовала мероприятие, чтобы именно на примере RS «опровергнуть миф», будто комиссия либо вообще ничего не делает, либо способствует росту тарифов, за счёт которых живёт весь аппарат государственного управления Латвии, включая саму комиссию.

Обосновать тарифы RS и их повышение на текущий отопительный сезон с 1 октября был приглашён преемник Петерсонса — Калвис Калныньш. Он подготовил слайды, которые должны были убедить, что тарифы RS лишь «ползут следом» за ростом других цен, и продиктованны увеличением затрат на производство и поставку тепла:

Показатель 2018 г., €/MWh 2025 г., €/MWh Рост, % Тариф RS 43,47 74,27 71 Тепло от «Latvenergo» 33,50 77,61 132 Природный газ 23,50 40,27 71 Щепа 17,30 33,39 93

В таком сравнении тариф RS точка в точку следовал за удорожанием природного газа и частично компенсировал удорожание тепла, произведённого «Latvenergo».

Тем не менее невозможно не заметить, что движение цен за восемь лет включает огромный скачок вверх и последующее падение, однако этого падения всё равно не хватило, чтобы цены вернулись на исходные уровни. По сути эти изменения можно описать как рост цен на газ из-за угрозы его недоступности, что заставило искать возможности замены газа щепой. Этим можно оправдать строительство щепных теплоцентралей и нынешнее непонимание, что с ними теперь делать, ведь произведённое ими тепло Риге не нужно, пока газ доступен по стабильным ценам. Но в эти станции вложены деньги, которые требуют отдачи. В таком случае избыточные мощности создают не конкуренцию и снижение цен, а наоборот — высокие цены, чтобы поддерживать ненужных производителей и не искать деньги на закрытие этих предприятий с их сносом или хотя бы консервацией.

К презентации Калныньша возникает несколько вопросов. Первый: зачем вообще напоминать о тарифе RS 74,2 €/MWh, если сам он оказался в нынешней должности именно потому, что RS требовало поднять тариф с 74,2 до 90,15 €/MWh? RS получило меньше, чем хотело — не 90,15 с 1 сентября, а 83,1 с 1 октября, но повышение тарифа RS на 71% нужно признать. Второй: падение цены природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) сейчас значительно более впечатляющее, чем показано в данных Калныньша.

Конечно, цена газа от биржевых сделок до закачки в топки RS или «Latvenergo» растёт: газ нужно выкупать у оптовиков (у тех же биржевых спекулянтов) и доставлять по маршруту Клайпеда — Инчукалнс — Рига.

Жители оплачивают забавы (интриги) политиков

Скачок и падение цен на газ — намеренно или нет — идеально совпали с взлелеянным Евросоюзом переходом от ископаемых энергоносителей к возобновляемым. А именно: все проблемы рижского теплоснабжения решит замена природного газа на щепу. RS обзавёлся собственной щепной котельной, которую эксплуатирует дочернее предприятие «Rīgas bioenerģija». Благодаря поддержке OIK построено несколько частных щепных котельных. Однако в случае Риги возникло противоречие: конкуренция между сравнительно дешёвым теплом, которое можно получить из щепы, и фактически бесплатным теплом — отходом производства электроэнергии. С момента отключения Латвии и всей Прибалтики от российской электросети тепло стало не только побочным продуктом производства электроэнергии, но и товарным продуктом для поддержания частоты переменного тока. Смысл существования комиссии под руководством Кулбергса (если до неё вообще дойдёт дело) — пустить это тепло в рижские теплосети вопреки сопротивлению «щепных» производителей.

Повышение тарифа не до 90, а только до 80 евро/МВтч произошло благодаря тому, что производители древесной щепы были вынуждены пойти на уступки и сократить объемы сжигания щепы. С точки зрения производства, смешивание бесплатного тепла с относительно дорогим теплом определило среднюю цену тепла, к которой затем пришлось добавить расходы на теплоснабжающую сеть RS и все остальные расходы на существование предприятия. В настоящее время заинтересованные стороны просят время, чтобы на практике убедиться в жизнеспособности компромисса: и позволит ли «Latvenergo» с помощью бесплатного распределения тепла по договорной цене выполнить основную обязанность предприятия по обеспечению государства дивидендами в размере нескольких сотен миллионов евро в год. Для этого и была создана схема: тепло, полученное при производстве электроэнергии, выпускалось в атмосферу, а потом специально производилось недостающее Риге количество тепла на щепе, поскольку мощностей «щепников» не хватало.

Теперь государство, то есть отдельные должностные лица, начали понимать, что удорожание тепла приносит государству не только дополнительные доходы, но и дополнительные проблемы. RS отпугивает от Риги и жителей, и предпринимателей/инвесторов и в конечном итоге может привести к тому, что RS будет собирать не деньги, а долги. Однако правящей коалиции деньги, которые можно быстро получить через «Latvenergo», нужны больше, чем перспективы более успешного хозяйствования в дальнейшем будущем. Занявшие пост рижского мэра «Прогрессивные» создают впечатление, что хотят отгородить «свою» Ригу со своими щепными котельными от государства, чтобы оно не лезло в рижское хозяйство по трубам «Latvenergo». За все эти комбинации приходится платить не только рижанам, но и остальным жителям страны. Бессмысленное сжигание щепы в Риге удорожает щепу по всей стране, а отделение производства электроэнергии от производства тепла повышает цену электричества для всех потребителей электроэнергии".